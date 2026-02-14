Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hombre dona riñón a su esposa en plena celebración de San Valentín. (Foto: Andina)
Hombre dona riñón a su esposa en plena celebración de San Valentín. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

En el marco del Día de San Valentín, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó sobre la realización del primer trasplante renal mixto ABO y HLA incompatible en el país, un procedimiento de alta complejidad que permitió a una paciente dejar la diálisis gracias a la donación de un riñón por parte de su esposo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

San Valentín: hombre de 55 años salva a su pareja al donarle un riñón
Lima

San Valentín: hombre de 55 años salva a su pareja al donarle un riñón

AAP habilita canales digitales para el seguimiento de trámites de placas de motos y trimotos
Transporte

AAP habilita canales digitales para el seguimiento de trámites de placas de motos y trimotos

Temblor de magnitud 4.2 se registró al sur de Huacho, según el IGP
Lima

Temblor de magnitud 4.2 se registró al sur de Huacho, según el IGP

El proyecto para soterrar el Metropolitano en Barranco y reconectar las zonas divididas del distrito
Transporte

El proyecto para soterrar el Metropolitano en Barranco y reconectar las zonas divididas del distrito