San Valentín: hombre de 55 años salva a su pareja al donarle un riñón

En el marco del Día de San Valentín, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó sobre la realización del primer trasplante renal mixto ABO y HLA incompatible en el país, un procedimiento de alta complejidad que permitió a una paciente dejar la diálisis gracias a la donación de un riñón por parte de su esposo.

La intervención se llevó a cabo el 21 de enero en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y marcó un hito médico al tratarse de un caso con doble incompatibilidad: por grupo sanguíneo y por antígenos HLA, lo que elevaba significativamente el riesgo de rechazo.

La paciente, Edelmira Reyes Canahualpa, de 55 años, padecía enfermedad renal crónica y enfermedad de Fabry, una patología genética que afectó la posibilidad de recibir donación de familiares directos. Además, presentaba una alta carga de anticuerpos que impedía un trasplante con donante cadavérico. Tras perder un primer injerto por causas inmunológicas y volver a diálisis durante años, la única alternativa viable fue su esposo, Rafael Rivera Valencia, también de 55 años.

El doctor Renzo Valdivia, jefe de la Unidad de Trasplante Renal del hospital, explicó que fue necesario aplicar estrategias avanzadas de desensibilización para eliminar los anticuerpos de la paciente. “Era un trasplante que no se había realizado antes. La paciente tenía anticuerpos contra el grupo sanguíneo A del donante y contra sus antígenos HLA” , detalló.

La cirugía fue posible gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario integrado por nefrólogos, cirujanos, urólogos, anestesiólogos, personal de enfermería y especialistas de bancos de sangre y órganos.

Actualmente, la evolución de Edelmira es altamente favorable. El riñón trasplantado funciona al 100 %, no presenta anticuerpos y la paciente ha dejado la diálisis, lo que le permitirá retomar progresivamente sus actividades familiares, sociales y laborales.

Rafael recordó la decisión como un acto natural. “Siempre la veía mal con la diálisis y cuando supe que podía ayudarla, no lo dudé” , expresó.

Por su parte, el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, destacó que este procedimiento pionero reafirma la capacidad resolutiva de la institución y su compromiso con la atención especializada de alta complejidad para mejorar la calidad de vida de los asegurados.

