Milagros Jauregui: Fiscalía abre investigación a centro de menores abusadas

El Poder Judicial a través de la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla, del distrito fiscal de Lima Este, abrió una investigación preliminar al Centro de Acogida Residencial (CAR) La Casa del Padre, ubicado en Cieneguilla y fundada por la congresista Milagros Jáuregui, por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El fiscal provincial Genaro Solís Quispe junto a la fiscal adjunta provincial Giuliana Leslie Sotelo Zegarra, con apoyo de representantes del Ministerio Público visitó al establecimiento, que alberga a 29 adolescentes y siete bebés, para constatar se cumpla las obligaciones acorde a ley a favor las menores acogidas.

Durante la diligencia se revisó documentación institucional y se realizaron consultas generales a algunas adolescentes bajo un enfoque de protección integral y no revictimizante

También se revisaron las garantías de confidencialidad, los protocolos para difundir actividades institucionales y las acciones para evitar la revictimización, solicitándose documentación adicional para su evaluación conforme a ley.

Denunciada a Milagros Jáuregui

La candidata al Senado por Renovación Popular fue denunciada ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesiones graves por comisión por omisión, en agravio de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual acogidas en un albergue vinculado a su entorno.

La acusación presentada por la candidata a diputada, Gahela Cari Contreras, se basa en que, en su posición de gestora o responsable del refugio, habría dejado de asegurar el acceso al aborto terapéutico reconocido por ley, ocasionando una grave afectación psicológica.

“Contra los que resulten responsables, incluidos funcionarios públicos, personal directivo, administrativo o profesional que, por acción u omisión, hubieran participado en los hechos”, precisa el escrito.

Milagros Jáuregui, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia. Foto: Congreso.

Fotos en redes sociales de menores

Esta polémica inició cuando en redes sociales se difundieron imágenes de menores que fueron víctimas de violación sosteniendo en brazos a sus hijos recién nacidos, junto a la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia en el Legislativo.

La legisladora indicó que desde hace cinco años no tiene relación alguna con el albergue, pero consideró “un error” estas fotografías y pidió disculpas públicas a todas las mujeres del Perú.

En tanto, el partido al que pertenece dejó en claro que “no compartimos ni avalamos lo ocurrido en un evento organizado por una congregación, donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue”.

“La protección de la niñez implica respeto, cuidado y responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública”, resaltó su misiva.