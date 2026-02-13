Vía Expresa Norte: ¿cuál es su avance, qué incluye y qué plazos tiene esta megaobra?

Proyecta ser una de las intervenciones más importantes en la capital a nivel transporte y promete darle a Lima norte una infraestructura moderna que conecte a millones de personas. Al día de hoy, la Vía Expresa Norte ya registra un avance que alcanzó el 50%, es decir, en 4 meses los trabajos efectuados por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) ya han superado la mitad de lo establecido.

Se trata de un corredor vial que conectará la avenida Metropolitana en Comas con la avenida José Granda en San Martín de Porres, a lo largo de la transitada avenida Universitaria. Precisamente, uno de los últimos trabajos que se ha venido realizando es el movimiento de tierras con maquinaria pesada en esta vía, en el tramo de las avenidas José Granda y Germán Aguirre.

Uno de los últimos trabajos que se ha venido realizando es el movimiento de tierras con maquinaria pesada. (Foto: Emape)

Debido a la ejecución de esta obra, 30 rutas de transporte público modificaron su recorrido habitual en San Martín de Porres ya que se ordenó el cierre total de ambos sentidos de la avenida Universitaria, entre José Granda y Tomás Valle. Estas restricciones se mantienen las 24 horas del día.

Características

El nuevo corredor vial de la Vía Expresa Norte comprende un total de 8,7 kilómetros de extensión, desde la Av. Metropolitana, en Comas, hasta la Av. José Granda, en San Martín de Porres. A lo largo de este trayecto se construirán pasos a desnivel, nuevas pistas, veredas y ciclovías para mejorar el tránsito en esta zona de la ciudad.

Emape precisó que en el tramo comprendido entre José Granda y Germán Aguirre, la obra contempla la construcción de pistas de concreto para los buses del Metropolitano, nuevas pistas auxiliares de asfalto, veredas renovadas y una ciclovía.

Agregó que esta intervención abarca toda la sección vial, incluyendo el ancho de la calzada y las veredas, con lo que se busca favorecer la transitabilidad de los vecinos.

Cabe mencionar que el proyecto considera la habilitación de 15 nuevas estaciones del Metropolitano en 5 distritos: San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo. El servicio de transporte será en toda la vía, desde Av. José Granda hasta Av. Metropolitana.

Emape informó que ya está levantando dos muros de protección vial para los carriles que serán destinados a la circulación del Metropolitano. (Foto: Emape)

En ese sentido, Emape estima que más de cinco millones de personas resultarán beneficiadas con la obra, que pretende reducir la congestión y los tiempos de viaje en una de las zonas con mayor demanda de transporte urbano en Lima norte.

En cuanto a la segunda etapa del proyecto Vía Expresa Norte, esta comprende la construcción de cuatro pasos a desnivel en las avenidas José Granda, Tomás Valle, Naranjal y Carlos Izaguirre.

Avances de la obra

A través de una transmisión en vivo por sus redes sociales, Emape informó que ya está levantando dos muros de protección vial para los carriles que serán destinados a la circulación del Metropolitano, que permitirá habilitar 15 nuevas estaciones del servicio en San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo.

El primer muro de 230 metros está cerca a la avenida Tomás Valle, mientras que el segundo de 70 metros se ubica cerca a la avenida Germán Aguirre.

Asimismo, el avance del 50% de la obra implica la terminación de varios tramos de la berma central de la Av. Universitaria, desde la Av. Angélica Gamarra hasta Germán Aguirre. En tanto, la segunda mitad del proyecto contempla la construcción de cuatro pasos a desnivel en las avenidas José Granda, Tomás Valle, Naranjal y Carlos Izaguirre.

El nuevo corredor vial de la Vía Expresa Norte comprende un total de 8,7 kilómetros de extensión. (Foto: Emape)

Por otro lado, con trabajos en diversos sectores de San Martín de Porres, la pavimentación de pistas en concreto está casi terminada en el tramo de las avenidas Angélica Gamarra y Tomás Valle. El uso de concreto en lugar de asfalto responde a la necesidad de ofrecer mayor resistencia y vida útil al pavimento por donde circularán los buses articulados del Metropolitano.

Emape sostuvo que las labores en el sector se realizan desde hace meses, con maquinaria y personal desplegados desde tempranas horas del día. En noviembre, se reportó que los trabajos estaban a un 38%, mientras que para quincena de enero ya se encontraba en un 48%. A la fecha, el proyecto ya alcanzó la mitad.

Opinión de experto

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG ‘Luz Ámbar’, dijo a El Comercio que la Municipalidad de Lima ha hecho muy mal en afirmar de que lo que está construyendo tanto al sur como al norte son vías expresas. Dijo que esto contraviene a la ordenanza misma de la municipalidad que señala cuáles son las características de una vía expresa. Y tanto la vía expresa sur como la norte no son vías expresas, resaltó.

“Definitivamente ninguna de las dos son vías expresas. Una vía expresa, de acuerdo a la norma, es una vía en que la circulación de los vehículos es ininterrumpido. No debe tener intersecciones, cruces a nivel, no debe haber giros en U, no debe haber circulación de peatones ni de vehículos menores. En una vía expresa es una velocidad continua la que se mantiene", señaló.

La pavimentación de pistas en concreto está casi terminada en el tramo de las avenidas Angélica Gamarra y Tomás Valle. (Foto: Emape)

Quispe sostuvo que tanto en el sur como en el norte lo que se ha hecho es mejorar avenidas (en el caso del sur, implementarla) para que la situación sea de alguna manera más fluida. Por otra parte, consideró que los problemas e inconvenientes que se han venido presentando en la Vía Expresa Sur desde que fue habilitada para vehículos, es probable que también ocurra en la Vía Expresa Norte, ya que se está trabajando casi bajo la misma lógica.

“Del norte me imagino que debe ser algo similar y eso es preocupante. Las obras deben ser inauguradas cuando estén completamente terminadas. Si se va a terminar y si se va a poner en operación antes, hay que tomar todas las precauciones, de tal forma que no ocurran accidentes. En la vía expresa sur han ocurrido varios, incluso mortales”, manifestó.