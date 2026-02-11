Construirán dos pasos a desnivel en Vía Expresa Sur: dónde estarán y todo lo que le resta al proyecto

Tras estar ya casi medio año habilitada para los vehículos, Vía Expresa Sur entrará a una nueva etapa de obras, esta vez mediante la construcción de dos pasos a desnivel, con el objetivo de optimizar el tránsito vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento en este corredor vial que conectará el norte y el sur de la capital. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que estos intercambios viales estarán ubicados en las avenidas Surco y Los Próceres.

Cabe mencionar que en diciembre del 2025, la MML declaró en emergencia y de interés metropolitano la ejecución de obras complementarias que faltan en este proyecto: intercambios viales y puentes peatonales. Según indicó el municipio a El Comercio, el propósito de esta medida ha sido que la construcción de estas estructuras inicien en el menor tiempo posible.

El objetivo de los pasos a desnivel es optimizar el tránsito vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento.

La Vía Expresa Sur, que es una continuación de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, se extenderá hasta la Panamericana Sur con lo que busca beneficiar a miles de ciudadanos de distritos como San Juan de Miraflores, Surco, Barranco y Villa El Salvador, así como a usuarios provenientes de Lima norte, quienes podrán movilizarse evitando las zonas de mayor congestión.

La obra, que cuenta con tres carriles en cada sentido, pretende hacer posible la interconexión de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes (desde el Centro de Lima) con la Panamericana Sur en tan solo 30 a 40 minutos. En setiembre pasado, la MML inauguró la primera etapa de la Vía Expresa Sur, que comprendió el asfaltado de las dos pistas principales de 5 kilómetros.

En aquella oportunidad informó que la siguiente fase permitirá la construcción de los intercambios viales en los cruces. Otro punto más adelante será la intersección con la Panamericana Sur, donde la comuna tiene previsto construir un viaducto elevado.

¿Dónde estarán y qué comprende?

Estos viaductos elevados contarán con dos carriles por sentido, con un ancho de carril de 3.30 metros y un gálibo de 4.50 metros, lo que permitirá una circulación más segura, fluida y ordenada.

El primer paso a desnivel, ubicado entre las avenidas Surco y Paseo de la República, tendrá una longitud total de 323.50 metros, conformado por una rampa de ingreso de 118 metros, un puente vehicular de 86 metros y una rampa de salida de 119.50 metros.

El segundo viaducto, situado entre las avenidas Los Próceres y Paseo de la República, alcanzará los 380.38 metros, incluyendo una rampa de ingreso de 130.05 metros, un puente vehicular de 110 metros y una rampa de salida de 140.33 metros.

De forma simultánea, la MML informó que se viene instalando cuatro puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur, los que luego serán reemplazados con la construcción de los puentes definitivos. Manifestó que estas estructuras garantizarán que los vecinos puedan cruzar de manera segura este corredor vial hacia los distritos de Surco y Barranco.

Asimismo, agregó que ya se encuentran en ejecución las obras de mejoramiento y ampliación de la avenida Paseo de la Castellana, el cual, según resaltó, es un eje vial transversal clave para la conectividad del proyecto.

La municipalidad también destacó la culminación de la habilitación de las vías auxiliares y troncales con pavimento de concreto, luego de recuperar espacios públicos que habían sido ocupados de manera informal.

La Municipalidad de Lima viene realizando el montaje de puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

En una nota anterior, el presidente del directorio de Emape, Pablo Paredes, detalló a El Comercio que se tiene pensando que estas obras complementarias de intercambios viales (pasos a desnivel) tengan un periodo muy reducido de ejecución (de 4 a 5 meses).

“Durante los trabajos no va haber una restricción total de la vía ya habilitada para vehículos, aunque sí va a haber una restricción limitada o parcial en las interconexiones. De todas formas, el proceso constructivo que hemos previsto busca evitar la menor interferencia posible”, resaltó.

En el caso de los puentes peatonales, destacó que su ejecución tiene un plazo muy corto de casi 60 días, a fin de beneficiar al tránsito y acceso de las personas. En tanto, añadió que a nivel de las intersecciones estas actualmente están semaforizadas y se viene trabajando conjuntamente con la policía de tránsito y con orientadores para mejorar los ciclos semafóricos.

¿Pasos a desnivel son lo ideal?

Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, dijo a El Comercio que toda vía expresa, tal como dice su nombre, no puede tener interrupciones. Un ejemplo claro, dijo, es la origina vía expresa Luis Bedoya Reyes. Ya que La Vía Expresa Sur no se hizo como estaba en un primer momento planeado, de forma soterrada, con la autopista por debajo y los cruces en la parte superior, ahora se tienen que hacer los ajustes del caso al hacer la obra en superficie, señaló.

“Está muy bien que se hagan estas estructuras, siempre y cuando sean pasos a desnivel y no viaductos elevados, que es otra cosa distinta. Un paso desnivel significa que se va a soterrar un sector de la vía para que los circulen por debajo de las avenidas que van cruzar arriba, tanto Los Próceres como Surco. Así es como tendrían que hacer en los demás cruces. Con lo cual se alivia el tráfico y se ahorra dinero porque no toda la vía tiene que ser soterrada, solo las partes donde cruzan avenidas“, sostuvo.

La idea del municipio es que la Vía Expresa Sur no tenga interrupciones. (Julio Reaño)

Esa alternativa se debe aplicar no solo para vehículos, sino de igual forma para los puentes peatonales, dijo Flórez. En vez de hacer puentes peatonales elevados que solo una persona joven o en buen estado físico puede subir, deben soterrarse ciertos puntos de la vía y ahí colocar los puentes. Así los adultos mayores, personas con discapacitada y aquellas en bicicleta no tendrán que subir una escalera, sino solo pasar por encima. “Entonces, con ese criterio, yo sí estoy de acuerdo con estos pasos a desnivel”, expresó.

En el caso de la avenida Javier Prado, Flórez explicó que esta alternativa no es viable porque por debajo va a pasar la Línea 4 del Metro. Entonces, ahí se plantean viaductos elevados, aunque consideró que tampoco es la solución definitiva porque hay otras alternativas más adecuadas para Javier Prado como una red semafórica inteligente para mejorar el flujo del tráfico.

En horas punta este corredor vial se congestiona en los principales cruces.

“En el paso a desnivel estoy de acuerdo, en el viaducto elevado no. Ambos no son lo mismo. Igual se debería hacer en otras vías de Lima donde existe la posibilidad de hacer que la vía baje, no en todo su recorrido, solo en aquellas intersecciones de alto volumen de tráfico, para que los carros que cruzan pasen por encima. De esa manera no interrumpes ni cortas la ciudad en dos”, manifestó.

En tanto, Flórez agregó que otras cosas a corregir en la Vía Expresa Sur es que a lo largo de esta existe una serie de rampas de acceso que están mal diseñadas, donde se ingresa casi en una diagonal de 45°, sin vías de desaceleración o aceleración. Detalló que en otros sitios el acceso a una autopista es gradual. “Hay un carril de ingreso, no se entra violentamente a la autopista, tienes que ir lentamente por un carril paralelo e ir entrando poco a poco porque de lo contrario puedes provocar un accidente. Hay muchas cosas por corregir en el diseño de las partes que están en la superficie”, destacó.

Etapas del proyecto

Si bien la Municipalidad de Lima dio por inaugurada la primera etapa de la Vía Expresa Sur el 9 de setiembre del 2025, la pista asfaltada aun no pudo ser utilizada por los vehículos sino hasta casi dos semanas después.

Tras la inauguración de esta primera etapa del proyecto, lo que sigue ahora en una segunda fase es la construcción de los intercambios viales. Son 6 en total: República de Panamá, Paseo La Castellana, Ayacucho, Surco, Los Próceres y Panamericana Sur.

Por el momento, según lo anunciado por la comuna capitalina, se iniciará con la construcción de dos pasos a desnivel: en los cruces de las avenidas Surco y Próceres.

En tanto, ya en una tercera etapa, se ha previsto la construcción de un separador central de 17 metros destinado a un futuro corredor del Metropolitano, con estaciones y servicios express. Esta será la última etapa de ejecución, que permitirá conectar la estación Plaza de Flores del Metropolitano con la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima.

Por otro lado, la Municipalidad de Lima dijo en su momento a este Diario que la obra completa de la Vía Expresa Sur estaría lista en junio próximo.