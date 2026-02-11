Construirán dos pasos a desnivel en Vía Expresa Sur: dónde estarán y todo lo que le resta al proyecto

Por Hernán Medrano Marin

Tras estar ya casi medio año habilitada para los vehículos, Vía Expresa Sur entrará a una nueva etapa de obras, esta vez mediante la construcción de dos pasos a desnivel, con el objetivo de optimizar el tránsito vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento en este corredor vial que conectará el norte y el sur de la capital. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que estos intercambios viales estarán ubicados en las avenidas Surco y Los Próceres.

