Congresista Milagros Jauregui dice que ya no pertenece al directorio de la casa refugio de víctimas de violación

En el programa “Siempre a las 8”, conducido por Milagros Leiva, la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo afirmó que dejó de integrar, hace cinco años, el directorio de la casa refugio que atiende a víctimas de violación.

Sus declaraciones se dieron luego de que en redes sociales se difundieran imágenes que generaron controversia, en las que se observa a menores de edad, víctimas de violación, cargando en brazos a sus hijos recién nacidos.

“No (pertenezco al directorio), cuando me piden ser congresista, le entregué la casa a este directorio por el trabajo y porque la ley no me permite. Fue Hace cinco años, justo en las elecciones.

La parlamentaria precisó que fundó junto a su esposo y su hija este albergue para ayudar a los más necesitados. “Para inscribir se necesitaba tres nombres y entonces le pedí a mi hija. Ella no tiene ninguna relación con la casa refugio”, resaltó. También, resaltó que su esposo no está involucrado.

Jáuregui de Aguayo dejó en claro que estuvo a cargo los tres primeros años, luego, lo entregó a una asociación que es provida y profamilia.

“Rocío Robles, que ha sido profesora y directora de un colegio cristiano, vino por encargo y es la que ahora está a cargo. Ella está supervisada por este grupo y es el directorio el que toma las decisiones”, sostuvo.

Pidió disculpas a las mujeres del Perú

En otro momento de la entrevista, la legisladora pidió disculpas a las mujeres del país, tal como lo hizo en sus redes sociales.