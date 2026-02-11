Congresista Milagros Jauregui dice que ya no pertenece al directorio de la casa refugio de víctimas de violación

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Milagros Jáuregui de Aguayo es la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia en el Legislativo. Foto: GEC
Por Redacción EC

En el programa “Siempre a las 8”, conducido por Milagros Leiva, la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo afirmó que dejó de integrar, hace cinco años, el directorio de la casa refugio que atiende a víctimas de violación.

