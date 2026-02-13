Caso Milagros Jáuregui: MIMP trasladará a menores de “La casa del Padre” a otros albergues

A través de un comunicado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que trasladarán a las niñas y adolescentes del hogar “La Casa del Padre”, fundado por la congresista Milagros Jáuregui, a otros albergues especializados que garanticen condiciones adecuadas para su bienestar integral tras la difusión de imágenes, donde se observa a dichas menores víctimas de abuso sexual participando en actos públicos.

La entidad precisó que la razón de esta medida es de “priorizar el interés superior” de las menores y reafirma su compromiso con la defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Milagros Jáuregui de Aguayo en entrevista con Milagros Leiva. Foto: GEC

“Se continuará actuando con firmeza, responsabilidad y transparencia ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad”, dijeron.

Congreso investigará a Jaúregui

Hoy, el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara (Acción Popular) informó que se investigará a la congresista Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular) por supuestas irregularidades en el albergue de menores “La Casa del Padre”.

Vergara sostuvo que se contempla citar a la legisladora por la exposición pública de menores de edad víctimas de abuso sexual y residentes del albergue. Se le ha solicitado un informe detallado sobre la casa hogar.

“Lo que pasa es que nosotros hemos tenido, más allá del pedido de información que hemos cursado como comisión, una solicitud oficial de dos congresistas y probablemente se sumen algunos más para investigar este caso y eventualmente, si corresponde, sancionar”, comentó.

La parlamentaria sostuvo que el material visual no fue difundido de manera oficial por la institución. Imputó las críticas a una campaña de difamación en su contra motivada por su labor en el Parlamento.