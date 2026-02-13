Caso Milagros Jáuregui: MIMP trasladará a menores de “La casa del Padre” a otros albergues

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
A través de un comunicado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que trasladarán a las niñas y adolescentes del hogar “La Casa del Padre”, fundado por la congresista Milagros Jáuregui, a otros albergues especializados que garanticen condiciones adecuadas para su bienestar integral tras la difusión de imágenes, donde se observa a dichas menores víctimas de abuso sexual participando en actos públicos.
