Barranco: Puente de los Suspiros abierto este sábado 14 de febrero en el Día de San Valentín

A través de un comunicado, la Municipalidad de Barranco indicó que el enblemático Puente de los Suspiros estará abierto hasta el domingo 15 de febrero de 2026, en el marco de la conmemoración por los 150 años de su construcción que data de 1876.

En ese sentido, la comuna invitó a los vecinos y visitantes a pasar el 14 de febrero, Día de San Valentín o Día del amor y la amistad, en uno de los atractivos más representativos de Barranco.

“Vivir esta experiencia especial, tomarse una fotografía y participar en las actividades programadas en el tradicional Festival del Puente de Los Suspiros, que se desarrollará desde las 6:00 p.m. el 14 de febrero, día del amor y la amistad”, se lee en el escrito.

Obras de mejoramiento en el puente

A inicios de este mes, el municipio de Barranco informó que se cerrará el Puente de los Suspiros por 180 días calendarios con el objetivo de darle mantenimiento y, así, preservar su valor patrimonial, reforzar la seguridad y la experiencia de los visitantes.

Entre las mejoras que beneficiarán a más de 332 mil ciudadanos y contribuirá a dinamizar la actividad turística y económica del distrito, está la restauración de las farolas históricas y la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED, para realzar el valor paisajístico del monumento sin modificar su carácter original.

Además, la restitución de revoques de cal en muros de contención y la adecuación de la infraestructura eléctrica mediante tuberías especializadas, asegurando intervenciones reversibles que no afecten la autenticidad ni los componentes originales del puente, cuya última intervención se realizó en 2014.

La alcaldesa del distrito, Jessica Vargas, y el secretario general de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Carlos Alberto Zavala, suscribieron un convenio de entrega de 200 metros de terreno e inicio de obra, que estará a cargo del Consorcio Barranco, y representa una inversión de S/ 1’027,354.70.