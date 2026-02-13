Barranco: Puente de los Suspiros abierto este sábado 14 de febrero en el Día de San Valentín

Resumen

Los primeros días de febrero, el municipio de Barranco informó que el emblemático Puente de los Suspiros será cerrado durante 180 días. Foto: Andina
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la Municipalidad de Barranco indicó que el enblemático Puente de los Suspiros estará abierto hasta el domingo 15 de febrero de 2026, en el marco de la conmemoración por los 150 años de su construcción que data de 1876.

