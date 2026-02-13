Día de San Valentín: Minjusdh alerta sobre fraudes en apps de citas y redes sociales

Resumen
A solo horas de celebrarse el 14 de febrero, Día de San Valentín o el Día del Amor y Amistad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) exhortó a los peruanos y peruanas a reforzar la protección de sus datos personales al utilizar aplicaciones de citas, redes sociales y otras plataformas digitales, ante el aumento de extorsión, fraude, suplantación de identidad, entre otros delitos cibernéticos.
