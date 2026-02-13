Día de San Valentín: Minjusdh alerta sobre fraudes en apps de citas y redes sociales

A solo horas de celebrarse el 14 de febrero, Día de San Valentín o el Día del Amor y Amistad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) exhortó a los peruanos y peruanas a reforzar la protección de sus datos personales al utilizar aplicaciones de citas, redes sociales y otras plataformas digitales, ante el aumento de extorsión, fraude, suplantación de identidad, entre otros delitos cibernéticos.

La entidad recordó que delincuentes del tipo acosadores, estafadores y extorsionadores aprovechar el intercambio de mensajes y la confianza generada para acceder a información como números de teléfono, ubicación en tiempo real o fotografías personales.

A continuación, el Minjusdh recomienda para evitar caer en fraudes o estafas lo siguiente:

Utilizar y revisar las opciones de privacidad que ofrecen las plataformas digitales.

que ofrecen las plataformas digitales. Evitar compartir con desconocidos datos como número de teléfono, dirección, ubicación o imágenes del lugar donde se encuentra.

como número de teléfono, dirección, ubicación o imágenes del lugar donde se encuentra. No ingresar a enlaces sospechosos o desconocidos, ya que podrían dirigir a sitios malintencionados diseñados para robar información personal.

El ministerio subrayó que la protección de datos personales no solo es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, sino también una herramienta clave para prevenir delitos y fortalecer la seguridad digital de la ciudadanía.

Además, recuerda a la ciudadanía su compromiso de promover una cultura de respeto y protección de la información personal, especialmente en fechas de alta interacción en línea como el 14 de febrero, cuando aumenta el uso de aplicaciones y redes sociales.

¿Por qué se celebra el Día de San Valentín?

El Día de San Valentín se celebra cada 14 de febrero de todos los años en homenaje a San Valentín, un sacerdote romano del siglo III. Esta fecha recuerda su martirio, ocurrido el 14 de febrero del año 270 d.C. San Valentín desobedeció el edicto del emperador Claudio II, quien prohibía los matrimonios entre jóvenes, y siguió celebrando bodas en secreto para parejas enamoradas.