Día de San Valentín: Minjusdh alerta sobre fraudes en apps de citas y redes sociales

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Para consultas o mayor orientación sobre la protección de datos personales, puedes escribir al correo: protegatusdatos@minjus.gob.pe. Foto: Minjusdh
Por Redacción EC

A solo horas de celebrarse el 14 de febrero, Día de San Valentín o el Día del Amor y Amistad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) exhortó a los peruanos y peruanas a reforzar la protección de sus datos personales al utilizar aplicaciones de citas, redes sociales y otras plataformas digitales, ante el aumento de extorsión, fraude, suplantación de identidad, entre otros delitos cibernéticos.

