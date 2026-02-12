José Jerí presentó nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ante el Conasec

El presidente de la República, José Jerí, presentó este jueves el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), con el objetivo de articular a todos los niveles de Gobierno y a la sociedad civil frente al avance de la delincuencia.

Durante la primera sesión ordinaria del Conasec del año 2026, realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario sostuvo que “vivir en un clima de paz es un derecho que todos los peruanos merecemos”.

En ese marco, explicó que el Ejecutivo busca consolidar una estrategia común contra la inseguridad.

“Estamos presentando el Plan para su opinión, su debate y su aprobación, esta es la propuesta que el Ejecutivo presenta, todo plan es perfectible, pero debemos tener una herramienta que nos unifique en esta guerra que vamos a ganar”, manifestó.

El jefe de Estado señaló además que se trata de un instrumento que permitirá fortalecer el trabajo multisectorial.

“Es una herramienta que nos permitirá seguir articulando esfuerzos multisectoriales. El Ejecutivo ha escuchado a diversas instituciones para presentar estos planteamientos ante el Conasec. Lo que hoy estamos presentando es un plan diferente con estadísticas que permitan tomar decisiones”, dijo.

Miembros del Conasec. Foto: PCM

Indicó que el documento incorpora estadísticas orientadas a la toma de decisiones.

“Las estadísticas y resultados que presentamos dan sustento y una lógica para que los esfuerzos logrados continúen y traza resultados y objetivos altos, nos dan el aliento para presentar esta herramienta con un norte, con un objetivo para que trascienda a las autoridades, porque es una herramienta para el Estado”, dijo.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) es un organismo liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. Foto: PCM

Por su parte, el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda mencionó que las amenazas actuales a la seguridad ciudadana, muchas de ellas organizadas, dinámicas y con alcance más allá de nuestras fronteras, demandan un Estado firme, coordinado y respetuoso del marco constitucional.

“La seguridad no puede abordarse de manera fragmentada ni con respuestas parciales. El poder del Estado emana del pueblo y quienes lo ejercemos lo hacemos con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución establece. En esas responsabilidades, ninguna es más esencial que proteger a la población y preservar el orden democrático”, anotó.

Alcalde de Lima cuestiona propuesta

Sin embargo, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó reparos al contenido del plan presentado por el Gobierno. Tras revisar el documento, sostuvo que la propuesta no resulta convincente y consideró que está basada en “generalidades”, sin la profundidad necesaria para enfrentar la actual crisis delictiva.

Renzo Reggiardo cuestionó nuevo Plan de Seguridad. Foto: PCM

La autoridad metropolitana indicó que durante la sesión del Conasec se podrá tener una posición más clara sobre el contenido del plan y adelantó que dará una opinión más precisa en el debate, el cual permitirá evaluar los alcances de la iniciativa del Ejecutivo.

Reggiardo también hizo referencia a la gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, resaltando que en ese país se aplicaron medidas con firmeza y decisión política.

“Hay que hacer un trabajo intensivo en los penales, El Salvador tiene buenas experiencias en ello”

Este nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana fue anunciado por Jerí a inicios de enero de este año y ahora queda ahora en evaluación del Conasec, en medio de expectativas y cuestionamientos.

El Conasec es el máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas, planes y actividades en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional. Depende de la presidencia de la república y está presidido por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.