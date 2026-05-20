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Día internacional del té | Foto: Magnifik
Día internacional del té | Foto: Magnifik
Por Redacción EC

Una bebida amada por muchos, el té. Es una de las bebidas calientes más populares del mundo y, para conocimiento de muchos, tiene un día en particular en el que se celebra su creación y consumo. El Día Internacional del Té es una festividad en la que los amantes de esta infusión comparten con sus amigos, familiares y seres queridos su amor por este líquido que no conoce fronteras. En la siguiente nota, te contamos el origen de esta efemérides.

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