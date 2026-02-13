Huachipa: se reaviva incendio en almacén clandestino de aerosoles

El incendio de código 3 en un almacén de aerosoles clandestino ubicado en la avenida Los Canarios Mz. O2, lote 5, urbanización El Club Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica, se reavivó hoy por la mañana. Al lugar llegaron unidades de los Bomberos para apagar las llamas.

En esta zona, las casas aledañas han resultado afectadas ya que las latas de aerosol salen ‘disparadas’ por las constantes explosiones que se registran en el interior.

Imágenes de América Noticias registran una columna de humo de gran altura y las llamas que cada cierto tiempo continúan ardiendo. Una casa que colinda con la parte de atrás ha resultado dañada.

El matinal precisó que también un colegio para niños con habilidades especiales está afectado.

Local clausurado desde el año pasado

Las autoridades del distrito precisaron que este local fue cerrado en el mes de noviembre, sin embargo, continuó funcionando pese a los reclamos de vecinos que se sienten inseguros y vulnerados.

Los Bomberos, que estuvieron hasta casi las tres de la mañana de hoy, viernes 13 de febrero, controlando el incendio, regresaron hoy muy temprano y lo han calificado de “peligroso” debido a los estallidos que ocurren.