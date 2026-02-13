Resumen

El incendio se extendió hasta el segundo piso de una vivienda cercana que sufrió daños. Foto: Andina
Por Redacción EC

El incendio de código 3 en un almacén de aerosoles clandestino ubicado en la avenida Los Canarios Mz. O2, lote 5, urbanización El Club Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica, se reavivó hoy por la mañana. Al lugar llegaron unidades de los Bomberos para apagar las llamas.

Sucesos

Huachipa: se reaviva incendio en almacén clandestino de aerosoles

