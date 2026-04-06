Hoy es un día histórico para la NASA. La misión Artemis II acaba de entrar a los libros al batir un récord de 1970 durante su viaje hacia la Luna.

Qué ha pasado

A la 1:56 pm ET (17:56 UTC), la nave Orion con cuatro astronautas a bordo, superó el récord de distancia desde la Tierra.

Este récord lo ostentaba la misión Apolo 13, cuando los astronautas Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert estuvieron a 248.655 millas (400.171 kilómetros) de la Tierra entre el 14 y el 15 de abril de 1970.

Approaching the near side of the Moon.



The Artemis II astronauts have surpassed the record for the distance from Earth at 1:56 ET (1756 UTC). This record was previously set during the Apollo 13 mission when the astronauts traveled 248,655 miles from Earth. The Moon continues to… pic.twitter.com/OapAGgGMex — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Ahora, la NASA ha reportado que los astronautas de la misión Artemis II; Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se han convertido en los humanos que más lejos de la Tierra han viajado. En su travesía hacia la Luna, llegarán a estar a 252,752 millas (406,765 kilómetros) de nuestro mundo.

“Aquí, desde la Cápsula Integridad, al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido desde el planeta Tierra. Lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos de nuestros predecesores en la exploración espacial humana”, declaró Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

Se espera que los astronautas de la misión Artemis II tengan su máxima aproximación a la Luna a las 7:02 pm ET (23:02 UTC).