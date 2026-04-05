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Horóscopo de HOY, domingo 5 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: su pareja le convencerá de algo que no le gusta pero no discute porque verá que es interesante. Salud: una dolencia cederá. Sorpresa: pequeño gesto.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: el entendimiento mutuo garantizará cierta audacia y el encanto será la base de la confianza. Salud: la mente estará despejada. Sorpresa: momento de entusiasmo.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: le pedirán mayor sensibilidad y dejar atrás malas actitudes o la pareja tomará distancia. Salud: gestionará las emociones. Sorpresa: regalo ingenioso.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: un disgusto hará que se refugie en su coraza, pero será signo de madurez aceptar diferencias. Salud: un remedio le hará bien. Sorpresa: encuentro inesperado.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: gente entrometida querrá instalar un conflicto en la pareja para crear dudas, pero no podrán. Salud: necesitará dormir más horas. Sorpresa: dura respuesta.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: una visita incomodará a la pareja, pero traerá una noticia que los llenará de felicidad. Salud: las alergias se disiparán. Sorpresa: alguien será insolente.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: en un encuentro conocerá a alguien interesante pero contará con su gran encanto. Salud: hará bien en hidratarse. Sorpresa: una situación podría superarlo.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: no querrá que una tonta confusión arruine un hermoso momento; se ocupará. Salud: un resultado estará bien. Sorpresa: un privilegio será otorgado.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: tendrá cuidado al confiar su preferencia por alguien; hay gente chismosa. Salud: necesitará descansar mejor. Sorpresa: alguien callará un secreto.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: descubrirá quién es el que envía pequeñas atenciones con tanta insistencia. Salud: no se excederá en la comida. Sorpresa: conmovedor estilo de vida.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: su mundo interior necesitará equilibrio para planear un nuevo comienzo en la pareja. Salud: un control será apropiado. Sorpresa: revelación inesperada.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: le reprocharán que no atiende los problemas de la pareja. Necesitan dialogar. Salud: alejará emociones negativas. Sorpresa: se mostrará como un líder.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: OPTIMISTA. EXPRESA SUS HABILIDADES CON EMPATÍA Y BUENA COMUNICACIÓN.
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