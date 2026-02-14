Temblor de magnitud 4.2 se registró al sur de Huacho, según el IGP

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El evento alcanzó una intensidad de grado III y, hasta el momento, no se reportan heridos ni afectaciones materiales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, sábado 14 de febrero. La magnitud fue de 4.2 y tuvo una profundidad de 44 kilómetros y 58 kilómetros al sur de Huacho, Huaura.

