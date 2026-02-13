Municipalidad de Miraflores explica que clausuraron 13 locales de Intercorp tras hallar problemas críticos

Luego de que Intercorp denunciara que sus locales de servicios financieros, retail, restaurantes y cines en Miraflores sufrieron “cierres irregulares” tras acciones de fiscalización de la municipalidad, la comuna detalló las razones por las que decidió tomar estas medidas.

La municipalidad de Miraflores informó que durante febrero se realizaron más de 250 intervenciones, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de trabajadores y visitantes. Del mencionado total, 39 negocios pertenecen al grupo Intercorp y de ellos 13 fueron cerrados por deficiencias.

Entre los problemas que hallaron se detectaron situaciones críticas en los corredores para la evacuación en caso de desastres, deficientes medidas de protección frente a descargas eléctricas, modificaciones de áreas que alteran el plan de seguridad, falta de mantenimiento de soportes para aires acondicionados fijados en el techo y hasta la presencia de 7 balones de gas no declarados en un conocido local de comida rápida.

Comunicado de la Municipalidad de Miraflores.

“De los negocios clausurados del citado conglomerado económico, a la fecha, solo dos empresas presentaron solicitudes para el levantamiento de observaciones y la obtención de un nuevo certificado ITSE, lo cual constituye un reconocimiento de que existían infracciones. Ante ello, y en clara demostración de diligencia y responsabilidad, el municipio ya programó visitas técnicas para corroborar los cumplimientos”, indicó la comuna miraflorina.

Además, en su comunicado detallan que estas inspecciones obedecen a criterios estrictamente técnicos y se ejecutan de forma aleatoria para verificar el cumplimiento riguroso de la ley. “Descartamos que esto tenga que ver con alguna controversia relacionada con el complejo deportivo Bonilla, mencionado en el comunicado de Intercorp, cuyo convenio concluyó el 23/09/2023, tras el cierre del proyecto en el banco de inversiones de Miraflores”, indicó la institución local.

Intercorp

Ello, después de que el holding señalara que los establecimientos clausurados contaban con los permisos reglamentarios y certificados.“Estas acciones sancionadoras no tienen sustento técnico ni jurídico”, indicó Intercorp.

La entidad había señalado que estos cierres coinciden en el contexto de una controversia contractual que involucra el convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla, celebrado entre un Consorcio de cuatro empresas de Intercorp, liderado por Urbi Propiedades, con la Municipalidad Distrital de Miraflores.

Ante estas versiones, el municipio también advirtió que las tragedias con personas fallecidas en concurridos centros comerciales como el Real Plaza Trujillo (Intercorp) los “llama a impulsar una innegociable cultura de prevención”, dijo en alusión al caso del colapso del techo de patio de comidas dejó como saldo seis fallecimientos y 93 personas heridas.

“Lamentamos que malos empresarios eludan su responsabilidad con la integridad de sus propios trabajadores, clientes y la comunidad. Seguiremos en nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los vecinos de Miraflores”, manifestaron.