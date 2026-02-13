Gremios cuestionan cierre de negocios en Miraflores: “Toda acción de fiscalización debe realizarse bajo criterios de proporcionalidad”

Luego de que Intercorp informara el cierre, en menos de una semana, de 15 establecimientos vinculados a servicios financieros, retail, restaurantes y cines en Miraflores, diversos gremios empresariales emitieron un pronunciamiento en el que expresaron su preocupación por este tipo de medidas en la zona.

Representantes de las micro y pequeñas empresas (mypes), pequeñas y medianas empresas (pymes) y grandes compañías señalaron que los procesos de fiscalización deben regirse por los principios de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad.

“La clausura constituye la medida sancionadora más severa y debe aplicarse únicamente ante incumplimientos graves debidamente acreditados, respetando el debido procedimiento”, indicaron en un comunicado.

Asimismo, recordaron que la seguridad jurídica y la estabilidad normativa son condiciones indispensables para el desarrollo de la actividad empresarial, en particular para las pymes, las que a su vez son motor económico de miles de familias peruanas.

Clausura de locales de Intercorp

La compañía sostuvo que las medidas se producen en el contexto de una controversia contractual vinculada al convenio de colaboración social para el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla, suscrito entre un consorcio de cuatro empresas de Intercorp —liderado por Urbi Propiedades— y la Municipalidad de Miraflores.

En esa línea, manifestó su sorpresa por “la inmediatez y coordinación de los operativos de fiscalización de la municipalidad, que cerraron los 15 locales en tan corto plazo y de manera focalizada en empresas del grupo”.