Gremios cuestionan cierre de negocios en Miraflores: “Toda acción de fiscalización debe realizarse bajo criterios de proporcionalidad”

Por Redacción Economía

Luego de que Intercorp informara el cierre, en menos de una semana, de 15 establecimientos vinculados a servicios financieros, retail, restaurantes y cines en Miraflores, diversos gremios empresariales emitieron un pronunciamiento en el que expresaron su preocupación por este tipo de medidas en la zona.

