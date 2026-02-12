Meliá International ingresa a Cusco con un modelo colaborativo y proyecta su expansión en regiones: este es su plan

Meliá International apuesta por una estrategia que, si bien no es nueva en el mercado peruano, marca un hito al convertirse en la primera cadena hotelera internacional en implementar este modelo en la ciudad del Cusco. A través del esquema Affiliated by Meliá, la compañía busca ampliar su red hotelera mediante acuerdos de colaboración con operadores locales, lo que le permite crecer sin asumir la inversión directa en activos.

En esa línea, los equipos de expansión del grupo se mantienen activos en la identificación de oportunidades en regiones con alto potencial turístico, donde pueden ofrecer modelos de afiliación, franquicia o gestión hotelera. Para ello, Meliá pone a disposición su portafolio de marcas —como Innside, Meliá y Collection, entre otras—, que se asignan según el perfil del hotel, su capacidad, nivel de servicios y otros atributos del establecimiento. Este enfoque facilita la expansión de la compañía en el mercado nacional y, al mismo tiempo, impulsa las ventas de los inversionistas locales mediante el acceso a sus canales de comercialización, marketing y distribución global.

Primer hotel en Cusco

La estrategia se inicia con la inauguración del Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, un establecimiento de cuatro estrellas que combina servicios de alojamiento, gastronomía y spa. Además, cuenta con 167 habitaciones.

No obstante, según explicó a Día 1 Víctor Dönmez, Area Managing Director Latam de Meliá Hotels International, la proyección del Grupo es extender este y otros modelos de negocio a distintas regiones del país con potencial turístico.

“Este será el cuarto hotel que abrimos hasta este 2026. Esto nos permite consolidar nuestra presencia y, a partir de ahí, evaluar nuevas oportunidades y circuitos dentro del país. Nuestros equipos de expansión están permanentemente buscando opciones”, señaló.

Hotel de lujo en Lima

Con esta apertura, Dönmez destacó que Meliá International completa su posicionamiento en dos de las ciudades turísticas más relevantes del Perú: Lima y Cusco. En la capital, la cadena reforzará su presencia en noviembre con la apertura de su hotel de lujo The Meliá Collection, que estará ubicado en la cuadra 2 del jirón Junín, en la histórica Casa de la Pila, en el centro histórico de Lima.

La marca del grupo Meliá Hotels International realizará su apertura en Lima en 2 fases a partir de 2026. Foto: Meliá Hotels.

“Ya tenemos dos productos en Lima —Meliá en San Isidro e Innside en Miraflores— y necesitábamos completar ese circuito con Cusco, porque el flujo natural del turista es llegar a Lima y luego viajar a Cusco. Durante años evaluamos oportunidades, pero no habíamos encontrado una que realmente encajara”, explicó.

Con estas incorporaciones, Meliá International alcanza un total de 604 habitaciones en el país: 180 en Meliá Lima (San Isidro), 140 en Innside Miraflores, 117 en su próxima apertura en el centro histórico y el resto, en Cusco.

La apuesta por el centro histórico, pese a desafíos como el acceso y el desorden vehicular, representa un hito para la compañía en su objetivo de consolidar su oferta en Lima y ofrecer al turista alternativas de alojamiento en zonas de alto valor patrimonial y turístico. Además, esta inversión abre una ventana de oportunidad para dinamizar la zona y atraer a otras marcas hoteleras y permitirá a la compañía replicar el crecimiento a doble dígito que consiguieron el 2025, en este año.

“Sin duda hoy existen complicaciones, pero alguien tiene que ser el primero. Cuando todo está hecho, llegar es fácil. A partir de la llegada de The Meliá Collection, también vendrá una serie de mejoras”, concluyó.