Resumen

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Este festival de educación organizado por Intercorp, está dirigido a jóvenes de 12 a 18 años. Foto: GEC
Este festival de educación organizado por Intercorp, está dirigido a jóvenes de 12 a 18 años. Foto: GEC
Por Redacción EC

Elegir qué estudiar sigue siendo una de las primeras grandes decisiones para muchos jóvenes. Más allá de la cantidad de opciones, el verdadero reto está en descubrir qué camino conecta mejor con sus intereses, habilidades y metas. Pero detrás de esa elección hay algo más profundo: encontrar un propósito que trascienda el título. Porque la pregunta no es solo ¿qué quiero ser?, sino ¿qué quiero transformar?

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