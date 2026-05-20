Elegir qué estudiar sigue siendo una de las primeras grandes decisiones para muchos jóvenes. Más allá de la cantidad de opciones, el verdadero reto está en descubrir qué camino conecta mejor con sus intereses, habilidades y metas. Pero detrás de esa elección hay algo más profundo: encontrar un propósito que trascienda el título. Porque la pregunta no es solo ¿qué quiero ser?, sino ¿qué quiero transformar?

Para responder a este desafío, Fest26 regresa este 13 y 14 de junio al Lima Centro de Convenciones con una propuesta que va más allá de informar: durante dos días, jóvenes de 12 a 18 años podrán acceder a asesorías vocacionales, talleres prácticos, charlas inspiradoras y experiencias que los ponen en contacto directo con referentes y herramientas, permitiéndoles contrastar opciones, hacer preguntas y explorar caminos posibles desde un enfoque cercano y dinámico.

Esta iniciativa de Intercorp, propone una experiencia que va más allá de una feria tradicional, con espacios y actividades pensados tanto para jóvenes que ya tienen claro su futuro como para quienes todavía están explorando sus opciones.

“En Fest26 queremos que cada joven salga viendo su futuro de una manera distinta. Cuando un estudiante llega con dudas y se va con claridad, con ambición y con oportunidades reales, no solo cambia su vida: cambia lo que puede aportar a su entorno, a su comunidad y al país”, señala María Fe Sánchez, líder de Fest26.

Representantes de TikTok, Google y Amazon estarán presentes para acercar a los estudiantes a las tendencias que están redefiniendo el mercado laboral: desde cómo se crean oportunidades en industrias globales hasta qué habilidades demanda hoy el mundo profesional. Su participación busca que los jóvenes entiendan que las carreras no se construyen en línea recta, y que las posibilidades son más amplias de lo que imaginan.

¿Quiénes estarán en el evento?

El evento contará con invitados que, a través de sus historias, mostrarán cómo se construyen distintos caminos profesionales: Thalía Leyton, ingeniera peruana en la NASA; Wendy Ramos, actriz y comunicadora; y Javier Calvo Pérez, fundador de Liderman, entre otros. El festival contará con stands y presentaciones de universidades peruanas como PUCP, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UTP o TECSUP.

Además, más de 25 universidades estadounidenses estarán presentes para orientar directamente a los estudiantes y sus familias: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of California Berkeley, University of Chicago y Dartmouth College, entre otras. Los asistentes podrán hacer preguntas, explorar requisitos de admisión, conocer opciones de becas y entender cómo funciona el sistema universitario en Estados Unidos.

Además, los asistentes podrán conocer Beca Cometa, iniciativa de Intercorp que financia el pregrado completo de jóvenes peruanos talentosos en universidades de primer nivel en Estados Unidos. Durante el festival se ofrecerán sesiones informativas sobre el proceso de postulación, requisitos y testimonios de becarios actuales.

En su edición anterior, el festival reunió a más de 18,000 asistentes, reflejando una demanda creciente por espacios donde los estudiantes puedan acceder a información clara y experiencias directas antes de tomar decisiones académicas.

DATOS DEL EVENTO

Lugar: Lima Centro de Convenciones, Av. de la Arqueología 206, San Borja.

Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años y sus acompañantes

Ingreso: previo registro (cupos limitados)

Registro: www.somoscometa.com

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