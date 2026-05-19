Por Redacción EC

En términos generales, distintos especialistas coinciden en que un buen descanso es clave para el bienestar integral, ya que durante el sueño el organismo se recupera, el cerebro procesa información, el sistema inmunológico se refuerza y se regulan funciones hormonales vinculadas al metabolismo y al estado de ánimo. En ese contexto, algunas personas optan por beber agua antes de dormir con la intención de mantenerse hidratadas durante la noche y apoyar funciones básicas del cuerpo, como la circulación o la prevención de molestias asociadas a la deshidratación leve. No obstante, los expertos también advierten que este hábito puede tener efectos contraproducentes en ciertos casos para la salud, especialmente si interfiere con la continuidad del sueño. Por ello, existen opiniones divididas sobre sus beneficios reales y sus posibles inconvenientes, dependiendo de la cantidad y el momento en que se consuma el líquido antes de acostarse.