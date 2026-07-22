El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que se registró un nuevo temblor de magnitud 3.6 en la región Junín a las 11:15 horas de este miércoles 22 de julio, efectivamente la séptima réplica oficial detectada en la provincia de Chupaca tras el fuerte movimiento telúrico del último sábado.

El Centro Sismológico Nacional situó el epicentro de este último sismo a 17 kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca. El foco sísmico presentó una profundidad de 9 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel III-IV en la localidad, según precisó el organismo estatal. Según los informes preliminares de las oficinas de Defensa Civil, este movimiento no ocasionó daños materiales adicionales ni víctimas personales en las zonas altoandinas.

Estos fenómenos se siguen registrando en las zonas de mayor cantidad daños estructurales y las pérdidas humanas desde el pasado 18 de julio.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0485

Fecha y Hora Local: 22/07/2026 11:15:21

Magnitud: 3.6

Profundidad: 9km

Latitud: -12.21

Longitud: -75.27

Intensidad: III-IV Chupaca

Referencia: 17 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/2MQGtKKKd1 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 22, 2026

Las brigadas del Ejército y de salud del SAMU permanecen en la región realizando labores de apoyo humanitario y atención médica. Decenas de familias en anexos rurales como Pumpunya aún pernoctan en carpas temporales por el temor a nuevos derrumbes en sus viviendas de adobe. Recientemente, el Poder Ejecutivo oficializó el Estado de Emergencia por sesenta días en cinco distritos para agilizar la rehabilitación de servicios básicos e infraestructura.

Temblor de 5.1 grados en Junín y sus constantes réplicas

El movimiento principal de magnitud 5.1 dejó un saldo trágico de al menos cinco personas fallecidas, identificadas por Indeci y el COEN en Chupaca, Junín. Las víctimas mortales fueron Marino Barreto, Adela Nestares, Hilda Bautista, Jeff Orihuela y Juan Saldivar. Además, las autoridades contabilizaron 52 viviendas destruidas y 43 inhabitables debido a la precariedad de los materiales de construcción locales.

Desde la noche del sábado, el IGP registró una secuencia de sismos con magnitudes entre 3.4 y 3.7 grados localizados en la provincia de Chupaca. Los especialistas indicaron que la escasa profundidad de estos eventos, cercana a los 10 kilómetros, favorece un sacudimiento superficial intenso en la zona urbana.

El Instituto Geofísico del Perú recordó que los sismos son fenómenos impredecibles e instó a la población a utilizar únicamente canales oficiales de comunicación. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener actualizado su plan familiar de evacuación y contar permanentemente con una mochila de emergencia. La vigilancia técnica continuará de manera indefinida ante la actividad tectónica recurrente en el territorio nacional.