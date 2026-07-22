Sismo de 3.6 se convierte en la sétima réplica en Chupaca, Junín.
Sismo de 3.6 se convierte en la sétima réplica en Chupaca, Junín.
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que se registró un nuevo temblor de magnitud 3.6 en la región Junín a las 11:15 horas de este miércoles 22 de julio, efectivamente la séptima réplica oficial detectada en la provincia de Chupaca tras el fuerte movimiento telúrico del último sábado.

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