Tras la definición de la Copa del Mundo 2026, decenas de miles de aficionados impulsan una petición digital por disconformidad con el arbitraje. Te contamos los detalles de la movida viral y qué establece el reglamento de la FIFA al respecto. (Foto: Change.org)
Tras la definición de la Copa del Mundo 2026, decenas de miles de aficionados impulsan una petición digital por disconformidad con el arbitraje. Te contamos los detalles de la movida viral y qué establece el reglamento de la FIFA al respecto. (Foto: Change.org)
Por Paolo Valdivia

Tras la culminación de la Copa del Mundo y el intenso duelo decisivo entre Argentina y España, la controversia futbolística no tardó en estallar fuera de las canchas. Un sector de la afición albiceleste ha iniciado una insólita movida en plataformas digitales que rápidamente se volvió viral y está generando todo tipo de reacciones en la comunidad futbolística internacional.

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