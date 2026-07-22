Tras la culminación de la Copa del Mundo y el intenso duelo decisivo entre Argentina y España, la controversia futbolística no tardó en estallar fuera de las canchas. Un sector de la afición albiceleste ha iniciado una insólita movida en plataformas digitales que rápidamente se volvió viral y está generando todo tipo de reacciones en la comunidad futbolística internacional.

Hinchas argentinos juntan firmas para repetir el partido

Molestos por el desarrollo del encuentro, un grupo de aficionados argentinos comenzó a impulsar una campaña formal de recolección de firmas a través de plataformas digitales con un reclamo categórico: que la final vuelva a jugarse desde cero. La razón central expuesta por los promotores de la iniciativa se enfoca en la actuación del juez principal, argumentando que el partido crucial debió ser dirigido por otro árbitro para garantizar la imparcialidad del choque. En cuestión de horas, la solicitud logró un impacto masivo y ya suma decenas de miles de adhesiones en línea.

Las peticiones firmadas las están haciendo en la página Change.org y ya van acumuladas más de 50 mil firmas.

La petición va acumulando una alta cantidad de firmas. (Foto: Change.org)

Debate encendido en redes sociales

La propuesta abrió una grieta de opiniones en todas las plataformas digitales, donde usuarios de diversas nacionalidades discuten acaloradamente sobre el impacto del arbitraje en las definiciones continentales y mundiales:

Posición de apoyo: Quienes respaldan la solicitud sostienen que los fallos del colegiado perjudicaron directamente el desempeño del equipo y que la transparencia del certamen se vio afectada.

Quienes respaldan la solicitud sostienen que los fallos del colegiado perjudicaron directamente el desempeño del equipo y que la transparencia del certamen se vio afectada. Posición en contra: La contraparte enfatiza que los errores de apreciación forman parte de la esencia del juego, asegurando que el marcador final debe ser respetado sin discusión alguna y acusando la movida de ser una reacción exagerada tras el cierre del torneo.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA ante este tipo de peticiones?

Pese al enorme revuelo mediático y la constante acumulación de firmas, la realidad institucional es inamovible: una petición creada en internet no tiene ningún peso legal, reglamentario ni vinculante sobre las decisiones tomadas por la FIFA. El organismo rector del fútbol mundial no contempla bajo ninguna circunstancia la repetición de un compromiso oficial motivada por recolección de firmas virtuales, por lo que el resultado se mantiene plenamente ratificado y el campeón conserva su trofeo. Aun así, el fenómeno deja en evidencia que las controversias de este Mundial siguen más vivas que nunca y que para muchos fanáticos el capítulo aún no está cerrado.