Tras volverse viral por su desenfadada celebración con los shorts caídos, la perla de la Selección Española ya alista su regreso al Barza para encarar la nueva temporada. (Foto: RFEF)
Tras volverse viral por su desenfadada celebración con los shorts caídos, la perla de la Selección Española ya alista su regreso al Barza para encarar la nueva temporada. (Foto: RFEF)
Por Paolo Valdivia

Lamine Yamal vuelve a robarse el show. Durante las festividades y celebraciones de la Selección Española, el joven talento del fútbol mundial protagonizó un divertido e icónico momento que no tardó en volverse tendencia absoluta en las redes sociales. Con su característico estilo relajado y su contagiosa energía, el atacante dejó una de las imágenes más comentadas de los festejos.

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