Lamine Yamal vuelve a robarse el show. Durante las festividades y celebraciones de la Selección Española, el joven talento del fútbol mundial protagonizó un divertido e icónico momento que no tardó en volverse tendencia absoluta en las redes sociales. Con su característico estilo relajado y su contagiosa energía, el atacante dejó una de las imágenes más comentadas de los festejos.

El peculiar estilo de Lamine Yamal que desató las risas

Durante los festejos en el escenario, las cámaras captaron a Lamine Yamal bailando y disfrutando junto a sus compañeros de selección. Lo que más llamó la atención de los aficionados fue su particular atuendo: pantalones cortos descalzados (shorts caídos) al estilo callejero o urban style, gafas de sol y cadenas al cuello. Su naturalidad y desparpajo sobre la tarima causaron sensación entre los miles de fanáticos presentes y quienes seguían la transmisión en vivo.

Lo del pantalón es que no lo entiendo 😒 pic.twitter.com/3b3MiZTqSp — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) July 21, 2026

Un baile viral

El video del baile de Yamal no tardó en ser compartido en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, sumando miles de reproducciones y ‘me gusta’ en cuestión de minutos. Los usuarios y seguidores destacaron la frescura y humildad del joven futbolista, quien a su corta edad se ha ganado el cariño de la afición tanto por su desempeño en el terreno de juego como por su carisma fuera de él.

La sangre joven de la Selección Española

La escena refleja el ambiente festivo y la gran cohesión que vive la plantilla de la Selección Española, impulsada por una nueva generación de futbolistas jóvenes que conectan perfectamente con el público actual. Lamine Yamal se consolida no solo como una estrella del fútbol presente y futuro, sino también como un referente de la cultura pop y las tendencias entre los más jóvenes.

De la fiesta a la realidad: el esperado regreso de Lamine Yamal al FC Barcelona

Tras encabezar las celebraciones y volverse tendencia por su desenfadado baile, Lamine Yamal deberá cambiar el chip festivo para reincorporarse al FC Barcelona. La afición azulgrana ya espera con ansias el retorno de su joven joya para sumarse a la pretemporada a las órdenes del cuerpo técnico. Con la mirada puesta en los nuevos objetivos del club en LaLiga y la Champions League, el habilidoso extremo buscará trasladar esa misma alegría, confianza y energía arrolladora de los festejos directamente al terreno de juego del Camp Nou.