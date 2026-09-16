¡Era el quinto! Lamine Yamal falló penal que pudo ser el 5-1 del Barcelona vs Racing de Santander | VIDEO

Lamine Yamal tuvo en sus pies la oportunidad de ponerle broche de oro a la goleada de Barcelona vs Racing de Santander, por la fecha 6 de LaLiga. A los 45′, el crack azulgrana se paró frente a la pelota para ejecutar un penal; sin embargo, falló su remate y el marcador se mantuvo 4-1 al término del primer tiempo. Yamal cruzó su disparo y el arquero Agirrezabala adivinó la dirección del balón. Es el segundo penal que el español falla desde que debutó profesionalmente en el fútbol.

Lamine Yamal tuvo en sus pies la oportunidad de ponerle broche de oro a la goleada de Barcelona vs Racing de Santander, por la fecha 6 de LaLiga. A los 45′, el crack azulgrana se paró frente a la pelota para ejecutar un penal; sin embargo, falló su remate y el marcador se mantuvo 4-1 al término del primer tiempo. Yamal cruzó su disparo y el arquero Agirrezabala adivinó la dirección del balón. Es el segundo penal que el español falla desde que debutó profesionalmente en el fútbol. ¡NO, LAMINE! Yamal la cruzó y Agirrezabala adivinó sus intenciones. ¡El arquero evitó el 5-1 de Barcelona!



📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4sDtG2kCZw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru