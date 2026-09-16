¡Era el quinto! Lamine Yamal falló penal que pudo ser el 5-1 del Barcelona vs Racing de Santander | VIDEO
¡Era el quinto! Lamine Yamal falló penal que pudo ser el 5-1 del Barcelona vs Racing de Santander | VIDEO
Por Redacción EC

Lamine Yamal tuvo en sus pies la oportunidad de ponerle broche de oro a la goleada de Barcelona vs Racing de Santander, por la fecha 6 de LaLiga. A los 45′, el crack azulgrana se paró frente a la pelota para ejecutar un penal; sin embargo, falló su remate y el marcador se mantuvo 4-1 al término del primer tiempo. Yamal cruzó su disparo y el arquero Agirrezabala adivinó la dirección del balón. Es el segundo penal que el español falla desde que debutó profesionalmente en el fútbol.

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