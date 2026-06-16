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Resumen

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Michela Casassa, CFO Intercorp Financial Services, analiza el Perú no puede esperar.
Michela Casassa, CFO Intercorp Financial Services, analiza el Perú no puede esperar.
Por Michela Casassa

Hoy escribo como ejecutiva, empresaria y madre de familia. Lo hago con la esperanza de que estas ideas resuenen en los peruanos, incluyendo a quienes están por asumir la conducción del país. Desde los tres puntos de vista llego a una conclusión: el crecimiento económico del Perú es una prioridad. Pero entendiendo que su verdadero propósito es mejorar la vida y el futuro de todos los peruanos. Necesitamos construir un Perú donde nuestros hijos tengan todas las oportunidades para crecer y formar sus propias familias.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.