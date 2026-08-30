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El indefendible

“Sin proponérselo, Gutiérrez ha logrado algo poco frecuente en la clase política peruana: el consenso”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Josué Gutiérrez no es un analista político. No lo invitan a los programas periodísticos para que actúe como gurú del acontecer nacional ni para proyectar escenarios hipotéticos. Es el defensor del Pueblo. Y debería ejercer como tal. Sus declaraciones tienen un peso institucional. Tiene todo el derecho a compartir sus opiniones con sus amigos, pero cuando habla en un medio de comunicación, debe recordar que representa a una entidad que vela por los derechos constitucionales de las personas. Ya no está pronunciándose como un excongresista nacionalista o como el abogado de procesados por corrupción.

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