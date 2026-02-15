San Martín de Porres: Conductor de ‘El Rápido’ fue asesinado mientras cubría su ruta

Resumen

Balean a chofer de la línea de buses el Rápido en plena avenida 12 de octubre en San Martín de Porres. (Foto: cesar.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

El pasado sábado 14 de febrero, un conductor de la empresa JC (asociada a ‘El Rápido’) perdió la vida tras un atentado contra su unidad en plena ruta. El hecho ocurrió en plena avenida 12 de octubre, en el distrito de San Martín de Porres.

