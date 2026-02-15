San Martín de Porres: Conductor de ‘El Rápido’ fue asesinado mientras cubría su ruta

El pasado sábado 14 de febrero, un conductor de la empresa JC (asociada a ‘El Rápido’) perdió la vida tras un atentado contra su unidad en plena ruta. El hecho ocurrió en plena avenida 12 de octubre, en el distrito de San Martín de Porres.

El atentado ocurrió en plena avenida 12 de octubre, cerca de la intersección con la avenida Universitaria. El chofer, identificado como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, fue trasladado de emergencia a un centro de salud; sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, el bus circulaba con pasajeros al momento del atentado con arma de fuego, lo que aumentó el pánico en plena celebración por el Día de San Valentín.

Balean a chofer de la línea de buses el Rápido en plena avenida 12 de octubre en San Martín de Porres. (Foto: cesar.grados@photo.gec)

Además, la esposa del conductor también resultó herida durante el ataque armado, según información brindada por José Quispe, dirigente de Transportes Unidos de Lima Este a Exitosa Noticias.

“Es lamentable lo que está pasando con este delincuente. Estamos decepcionados por el gobierno, que no ha cumplido con los compromisos asumidos. Hemos presentado documentos, hemos tenido reuniones, pero no hay resultados”, señaló Quispe.

“Como Transportes Unidos, que reúne a empresas de tres o cuatro conos de Lima, ya nos hemos cansado. Vamos a tomar una medida radical. También denunciamos el actuar de algunos fiscales y jueces, porque los delincuentes que detienen son liberados bajo medidas preventivas. Es lamentable que nuevamente tengamos a un conductor atacado en la calle. No podemos más”, agregó.

Hasta el momento no se han reportado más heridos tras el atentado contra la unidad de la empresa JC; sin embargo, se espera que los hechos sigan en investigación frente a la creciente ola de la delincuencia.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar del accidente para recabar evidencias e iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades no descartan que el crimen esté asociado a un presunto caso de cobro de cupos.