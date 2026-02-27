Este viernes, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que las actividades comerciales registradas durante las dos fechas de conciertos de Alejandro Sanz, en el Estadio Nacional, generaron ingresos totales por S/ 1 167 478,00 (un millón ciento sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y ocho soles).

De ese modo, el reporte, emitido tras las verificaciones realizadas el miércoles 25 y jueves 26 de febrero, detalla que el consumo de los asistentes se concentró principalmente en el rubro de bebidas, seguido por alimentos y artículos oficiales de la gira.

Alejandro Sanz se presentó el 25 y 26 de febrero en el Estadio Nacional con su gira '¿Y ahora qué?'

En ese sentido, según la auditoría del ente recaudador, el movimiento económico se distribuyó de la siguiente manera entre los 50 establecimientos autorizados dentro del recinto deportivo:

Bebidas: Se consolidaron como el rubro de mayor demanda con ingresos de S/ 967,381

Se consolidaron como el rubro de mayor demanda con ingresos de S/ 967,381 Alimentos: La venta de productos como hamburguesas y snacks sumó S/ 148,151

La venta de productos como hamburguesas y snacks sumó S/ 148,151 Merchandising: Los puntos de venta de ropa y accesorios oficiales reportaron S/ 51,946

Por otro lado, con el fin de garantizar la transparencia de estas operaciones, un equipo de 36 inspectores tributarios se desplegó en el coloso de José Díaz para ejecutar los operativos de Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (Vicot) y el denominado “Control de Boletaje”.

Además de estimar los ingresos para asegurar que sean declarados correctamente, los fiscalizadores verificaron que los locales estuvieran inscritos en el RUC y emitieran los comprobantes de pago correspondientes.

