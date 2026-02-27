Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Para garantizar la transparencia de estas operaciones, un equipo de 36 inspectores tributarios se desplegó en el coloso de José Díaz | Foto: Archivo GEC
Para garantizar la transparencia de estas operaciones, un equipo de 36 inspectores tributarios se desplegó en el coloso de José Díaz | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Este viernes, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que las actividades comerciales registradas durante las dos fechas de conciertos de Alejandro Sanz, en el Estadio Nacional, generaron ingresos totales por S/ 1 167 478,00 (un millón ciento sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y ocho soles).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.