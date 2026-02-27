De ese modo, el reporte, emitido tras las verificaciones realizadas el miércoles 25 y jueves 26 de febrero, detalla que el consumo de los asistentes se concentró principalmente en el rubro de bebidas, seguido por alimentos y artículos oficiales de la gira.
En ese sentido, según la auditoría del ente recaudador, el movimiento económico se distribuyó de la siguiente manera entre los 50 establecimientos autorizados dentro del recinto deportivo:
Bebidas: Se consolidaron como el rubro de mayor demanda con ingresos de S/ 967,381
Alimentos: La venta de productos como hamburguesas y snacks sumó S/ 148,151
Merchandising: Los puntos de venta de ropa y accesorios oficiales reportaron S/ 51,946
El fenómeno cultural que causó Bad Bunny en el Super Bowl 2026 es impresionante: 3.204 menciones en solo tres días. Las marcas que supieron aprovechar este engagement lograron conectar de manera duradera con el público, transformando un evento deportivo en un verdadero espectáculo de emociones.
Por otro lado, con el fin de garantizar la transparencia de estas operaciones, un equipo de 36 inspectores tributarios se desplegó en el coloso de José Díaz para ejecutar los operativos de Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (Vicot) y el denominado “Control de Boletaje”.
Además de estimar los ingresos para asegurar que sean declarados correctamente, los fiscalizadores verificaron que los locales estuvieran inscritos en el RUC y emitieran los comprobantes de pago correspondientes.
VIDEO RECOMENDADO:
Hugo García y Saber enfrentan críticas por su relación y embarazo, pero se enfocan en el bebé sano. Comparten en redes que su pequeño está bien y revelan con emoción junto a su hija que esperan un niño. La pareja promete más detalles a sus seguidores.