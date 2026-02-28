Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

De acuerdo a estudios de la OMS, las mujeres son más propensas a sufrir de depresión y ansiedad; siendo la principal causa de discapacidad laboral entre mujeres de 18 y 44 años. (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado -Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”) alertó que los problemas de salud mental afectan de manera desproporcionada a las mujeres, evidenciando una brecha estructural que requiere respuestas institucionales sostenidas.

