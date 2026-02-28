En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado -Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”) alertó que los problemas de salud mental afectan de manera desproporcionada a las mujeres, evidenciando una brecha estructural que requiere respuestas institucionales sostenidas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental 2022, el 14.33% de las mujeres ha sufrido o sufrirá un episodio depresivo a lo largo de su vida, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 7 mujeres en el país. Asimismo, el 6.74% presentó un episodio depresivo en el último año, cifra significativamente mayor que la registrada en hombres (4.22%).

A nivel institucional, esta mayor vulnerabilidad también se refleja en la demanda de servicios especializados. De las 16,286 atenciones en el servicio de emergencia del INSM “HD-HN” durante el 2025, el 58.9% (9,594) correspondieron a mujeres, frente al 41.1% (6,692) en varones. Más de 5,200 atenciones se concentraron en mujeres entre los 20 y 44 años, grupo que coincide con la etapa de mayor actividad laboral, maternidad, cuidados no remunerados y riesgo de violencia.

Especialistas del instituto señalan que el uso recurrente del servicio de emergencia en salud mental refleja, en muchos casos, dificultades de acceso oportuno a atención preventiva, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los primeros niveles de intervención.

Feminización de la demanda y feminización del cuidado

El INSM “HD-HN” advierte que esta mayor demanda femenina ocurre en un sistema de salud donde la fuerza laboral asistencial está compuesta mayoritariamente por mujeres, especialmente en profesiones como enfermería, obstetricia, psicología y trabajo social. Esta convergencia estructural - más mujeres consultando por depresión y más mujeres sosteniendo el cuidado formal e informal - incrementa la exposición al desgaste emocional.

La Dra. Vanessa Herrera, directora de la Dirección Ejecutiva de Salud Colectiva, precisó que el agotamiento en trabajadoras del sector salud no puede interpretarse como fragilidad individual, sino como resultado de una combinación de alta exigencia asistencial, sobrecarga emocional y distribución desigual de responsabilidades domésticas.

Estudios en personal sanitario durante la pandemia, como FRONTLINE, reportan una prevalencia de 18.6% en síntomas depresivos y 12.2% en ansiedad, con predominio femenino (72%) y edad promedio de 38 años, perfil que coincide con el grupo etario más afectado en los registros institucionales.

“El burnout no solo impacta a la persona trabajadora; compromete la calidad de la atención y la seguridad del servicio. Si quienes cuidan no están bien, el sistema se resiente”, advirtió la Mag. Mercedes Arévalo, jefa del Departamento de Promoción en la Dirección Ejecutiva de Salud Colectiva.

El INSM “HD-HN” enfatiza que la respuesta debe trascender las recomendaciones individuales y avanzar hacia políticas de bienestar laboral con enfoque de género, fortalecimiento del autocuidado institucional y medidas reales de conciliación entre vida laboral y familiar.

En el marco de la campaña “Mentes fuertes, mujeres fuertes. Cuidar también es cuidarte”, el instituto reafirma su compromiso de generar evidencia, brindar asistencia técnica y promover entornos laborales más saludables que protejan la salud mental de las mujeres trabajadoras del sector salud.

El Instituto recuerda que, ante cualquier malestar emocional persistente, es importante acudir al centro de salud más cercano o comunicarse con la Línea 113, opción 5, del Ministerio de Salud, donde se brinda orientación gratuita en salud mental. La atención oportuna es clave para prevenir complicaciones.