Encontró la muerte cerca de su casa. El trabajador de la Municipalidad de San Luis, Juan Pablo Choque Huacles, fue asesinado a acuchilladas tras una fuerte discusión con sus vecinos en la cuadra 3 de la avenida Marcelino Torres, en el distrito de El Agustino.

América Noticias indicó que el hijo de la víctima, Juan Pablo Choque Yuganqui, solicitó a sus vecinos que movieran su vehículo pues este bloqueaba la puerta de su casa. Sin embargo, lejos de atender el pedido, los implicados respondieron con violencia.

En ese momento, Juan Pablo Choque entra en escena para calmar los ánimos, pero le asestaron varias puñaladas que le causaron la muerte. En tanto, su hijo también resultó agredido y terminó con más de 20 puntos de sutura en la cabeza, espalda y brazos.

A través de un comunicado, la comuna lamentó lo ocurrido expresando su solidaridad y acompañamiento para los deudos del trabajador, quien era reconocido por sus compañeros de labores en el área de limpieza y gestión pública.

En estos momentos, los restos de Juan Pablo Choque Huacles son velados en su vivienda, acompañados por familiares y amigos cercanos. Sus allegados demandaron que las autoridades impongan la sanción más severa contra los responsables del ataque, perpetrado a plena luz del día en la vía pública.

La Policía informó que uno de los presuntos implicados ya fue intervenido y permanece bajo custodia en la sede del Depincri de El Agustino.

