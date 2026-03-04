Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los restos de Juan Pablo Choque Huacles están siendo velados en su hogar por sus familiares y amigos . Foto: América Noticias
Los restos de Juan Pablo Choque Huacles están siendo velados en su hogar por sus familiares y amigos . Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Encontró la muerte cerca de su casa. El trabajador de la Municipalidad de San Luis, Juan Pablo Choque Huacles, fue asesinado a acuchilladas tras una fuerte discusión con sus vecinos en la cuadra 3 de la avenida Marcelino Torres, en el distrito de El Agustino.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.