Por Hernán Medrano Marin

Este miércoles 4 de marzo, a las 9 de la noche, se definirá si Adrián Villar será investigado tras las rejas o en libertad. El Poder Judicial evaluó el pedido fiscal de 9 meses de prisión preventiva en contra del joven de 21 años que atropelló y mató a la joven deportista Lizeth Marzano la noche del pasado 17 de febrero, en la zona de El Golf, en San Isidro. Audiencia se retomó este martes, desde las 3 de la tarde, luego de que fuera suspendida el día anterior cuando la defensa del imputado solicitara un plazo adicional para preparar y exponer de forma integral sus argumentos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.