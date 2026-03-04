Este miércoles 4 de marzo, a las 9 de la noche, se definirá si Adrián Villar será investigado tras las rejas o en libertad . El Poder Judicial evaluó el pedido fiscal de 9 meses de prisión preventiva en contra del joven de 21 años que atropelló y mató a la joven deportista Lizeth Marzano la noche del pasado 17 de febrero, en la zona de El Golf, en San Isidro. Audiencia se retomó este martes, desde las 3 de la tarde, luego de que fuera suspendida el día anterior cuando la defensa del imputado solicitara un plazo adicional para preparar y exponer de forma integral sus argumentos.

Villar afronta un proceso judicial en el que es investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito con consecuencias fatales. El pedido de prisión preventiva fue evaluado por el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Cabe señalar que Villar Chirinos se encuentra bajo custodia policial en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, en La Victoria, tras agotar el plazo de 72 horas de detención preliminar. Por el momento, se sabe que continúa en dicha sede.

En tanto, el último lunes, el joven se manifestó a través de un video publicado por su madre, Marcela Chirinos Ayala, en el que reconoce la gravedad de lo ocurrido y expresa su arrepentimiento. Manifestó que es consciente del daño causado y que la muerte de Lizeth es una pérdida irreparable.

Además, aseguró que colaboró con las autoridades desde el primer momento y que continuará haciéndolo durante el proceso. Agregó que no volverá a pronunciarse sobre el tema. El video habría sido grabado antes de que Adrián Villar fuera detenido por la Policía Nacional.

Detalles de la audiencia

El primer día de audiencia, el fiscal Henry Zavaleta narró ante el juzgado que los hechos ocurrieron el 17 de febrero de 2026, alrededor de las 23:20 horas, cuando al conducir un vehículo por la avenida Camino Real, en San Isidro, el investigado realizó un cambio intempestivo de carril en diagonal hacia la derecha, invadiendo la berma e impactando por la espalda a la agraviada. Como consecuencia del fuerte impacto, la víctima fue proyectada varios metros y falleció horas después en el hospital Casimiro Ulloa.

La Fiscalía hizo hincapié en la conducta posterior del investigado, quien, tras el atropello, no se detuvo a auxiliar a la víctima y huyó del lugar a gran velocidad, incluso pasándose las luces rojas de los semáforos. En base a imágenes de cámaras de videovigilancia, el fiscal indicó que el imputado regresó a su domicilio, se cambió de ropa y coordinó acciones con familiares para salir en otro vehículo, evidenciando una estrategia deliberada para evitar ser identificado durante el plazo de flagrancia.

Audiencia de prisión preventiva se realizó este martes, tras ser suspendida el día anterior.

El fiscal precisó que la conducta del imputado configura un concurso ideal entre los delitos de fuga del lugar del accidente y omisión de socorro, cuya sanción máxima es de 4 años de prisión, y un concurso real con el delito de homicidio culposo, lo que eleva la pena hasta los 8 años de prisión, superando así el umbral exigido por la norma procesal para la prisión preventiva.

Finalmente, el fiscal advirtió un grave peligro de obstaculización, argumentando la existencia de una “estructura familiar obstaculizadora” que dificultó que Adrián Villar se ponga a derecho y ocasionó la pérdida de diligencias urgentes como lo era dosaje etílico.

Por otro lado, durante la audiencia de este martes, el abogado de Adrián Villar, César Nakazaki, sostuvo que a su defendido le correspondería solo 4 años 6 meses de cárcel, porque “no se justifica el requisito de la pena probable de más de cinco años”.

Finalmente, ante la pregunta del juez sobre por qué no bajó del auto a ayudar a la joven, Adrián Villar respondió lo siguiente: “No sé que me pasó por la cabeza”. Asimismo, pidió perdón a los familiares y demás seres queridos de Lizeth Marzano. “Perdón, perdón, mil veces perdón. Lo siento muchísimo”, expresó.

Por último, el juez decidió postergar la decisión final sobre si dispone o no la prisión preventiva en contra de Villar para el día de mañana. Este miércoles, a las 9 de la noche, el magistrado dará lectura a la resolución. La audiencia concluyó al promediar las 5 y 45 pm.

Cronología del caso

Imágenes de cámaras de videovigilancia expuestas en el programa de Magaly Medina reconstruye la cronología completa de lo ocurrido antes y después de la muerte de Lizeth Marzano. Así, se conoce que el martes 17 de febrero, a las 11:20 p.m., Adrián Villar salió en un automóvil Chevrolet gris —registrado a nombre de su madrastra, la periodista Marisel Linares— desde un edificio ubicado en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro, donde vive su enamorada, la influencer Francheska Montenegro.

Minutos después, en la avenida Camino Real, embistió a Liseth Marzano, quien trotaba por su ruta habitual. Las cámaras captaron el momento en que la unidad invade el carril y la atropella violentamente. Tras el impacto, Villar huyó a gran velocidad. Se pasa un primer semáforo en rojo y luego otro, obligando a una camioneta a frenar en seco para evitar un posible impacto. Mientras huía, el vehículo iba perdiendo piezas producto del choque.

Cámaras captaron camioneta donde estaban Adrián Villar, Marisel Linares y su pareja en el lugar del accidente. Foto: Captura de Magaly Tv La Firme

Horas más tarde, cerca de las tres de la madrugada del miércoles 18, las cámaras muestran movimientos en el entorno del edificio de Francheska Montenegro. Adrián aparece descendiendo de una camioneta blanca en el cruce de Basadre con Javier Prado, en la esquina de un parque. Del mismo vehículo bajan su padre, Rubén Villar, y Marisel Linares.

Las imágenes muestran a los padres caminar nerviosos. En casi todo momento, el papá de Adrián parece estar hablando por teléfono, mientras que Maricel Linares camina preocupada, llevándose una mano al rostro. Minutos después, aparece Francheska, se reúnen todos y conversan durante más de 25 minutos.

El reportaje también revela la llegada de otra camioneta blanca, registrada a nombre de Marcela Chirinos, madre del joven. A las 5:03 a.m., un patrullero llega al edificio donde vive Francheska Montenegro, ingresa, permanece ocho minutos y se retira sin ningún detenido.

Pocos minutos después de la visita policial, Adrián Villar aborda un vehículo rojo, aparentemente un taxi, y abandona el lugar.

Villar se quedó dormido antes del siniestro, según Nakazaki

En el programa ‘Siempre a las ocho’ de El Comercio, el abogado César Nakazaki, quien asumió la defensa legal de Adrián Villar, indicó días atrás que el joven aceptó que “es culpable” de los tres delitos por los que se le investiga tras el atropello y posterior abandono de Lizeth Marzano.

“Es culpable y se le tiene que aplicar la pena que corresponde y, como Adrián lo ha aceptado, su familia lo ha aceptado (...) Él sabe que se le va a imponer una pena y lo que está haciendo es una defensa para preparar que se le ponga la pena que corresponde. Yo le garantizo a la familia Marzano que, cuando se lea la sentencia condenatoria, que sin duda alguna se le tiene que imponer, sea la que dice la ley”, declaró.

Nakazaki también alegó que Adrián Villar no auxilió a la víctima luego del accidente —ocurrido el pasado 17 de febrero— y huyó del lugar de los hechos porque en ese momento sintió “miedo”.

“Lo ideal era que ese joven hubiera parado, auxiliado a la víctima; era su deber moral, ético, pero el miedo, las emociones (...) Hay personas que, pese al miedo, se quedan y ayudan a todos los demás, y hay personas que ante el miedo huyen”, subrayó.

En ese sentido, el abogado enfatizó que Villar Chirinos tiene “toda una historia neurológica” que justifica que se haya quedado “dormido” y que sufrió un “trastorno” que afectó sus emociones.

¿Quién era Lizeth Marzano?

Lizeth Marzano poseía un récord nacional, campeona nacional de apnea, multicampeona de pesca submarina y campeona nacional de buceo. Asimismo, era una estudiante de MBA en la Universidad Pacífico y sus amistades, tal como consta en redes sociales, le avizoraban un futuro brillante.

Lizeth pertenecía también al team Braves Running desde diciembre pasado. Si bien muchos de los miembros no lograron conocerla del todo, el líder del grupo destaca lo deportista y respetuosa que siempre se mostraba.

Debido a que la reconstrucción de los hechos fue cancelada por falta de condiciones y medios, las autoridades hicieron una inspección en el lugar del accidente | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

Las primeras reacciones de la comunidad deportiva y de la ciudadanía tras su fallecimiento se enfocaron en demandar esclarecimiento y sanciones ante lo que consideran una situación de impunidad recurrente en accidentes viales que involucran a personajes conocidos.

Implicancias penales

El abogado penalista Aaron Alemán, socio fundador del Estudio Alemán y López, declaró a El Comercio que Francesca Montenegro y su padre podrían ser investigados por el presunto delito de encubrimiento personal, que tiene una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Ellos se reunieron con Adrián Villar cuando ya conocían que había atropellado a la víctima, no la había auxiliado y se había fugado, es decir, los tres delitos por los que se le está investigando.

“A pesar de que en ese momento conocían la presunta comisión de delitos, se reunieron con él y permitieron el ingreso a su domicilio durante el periodo de flagrancia, es decir, sin ponerlo a disposición de la ley”, explicó.

También, Alemán considera que Francesca Montenegro y su padre podrían ser investigados por el presunto delito de encubrimiento real. “Eventualmente, estarían ocultando las huellas del delito. Se ha hecho una mención a testigos potenciales al hacer referencia a ‘peces gordos’ que tendrían el poder de influenciar en las investigaciones. También, existió un cruce de llamadas con Adrián Villar durante las horas posteriores al atropello. Este delito tiene una pena de hasta cuatro años de prisión”, subrayó.

La influencer Francesca Montenegro acudió a declarar ante la Divpiat por el accidente que protagonizó Adrián Villar y que le costó la vida a Lizeth Marzano. (Foto: Andina)

Por otro lado, Alemán indicó que Francesca Montenegro, su padre, el padre de Adrián Villar y Marisel Linares podrían ser investigados por el delito de cohecho en el ámbito de la función policial ante una fiscalía especializada, debido a que un policía de la comisaría de Orrantia, con jurisdicción en San Isidro, ingresó al edificio de la calle Eucaliptos y salió sin detener al conductor en pleno periodo de flagrancia.

“Estando en el periodo de flagrancia y conociendo que Villar estaba en esa vivienda, el policía tenía la facultad de ingresar y sacarlo para llevarlo a la dependencia policial correspondiente y hacer de conocimiento a la Fiscalía de su detención para que actúe conforme a la ley. El policía también debe ser investigado”, explicó.

Amigos y seres queridos de la deportista rindieron homenaje en el lugar donde fue atropellada por Adrián Villar, decorado con velas y flores, horas antes de la reconstrucción de los hechos a cargo del Ministerio Público. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

En el caso de la mamá de Villar, el letrado considera que, por el momento, no se evidencia la comisión de un delito por su parte. “De todas formas, debe ser citada como eventual testigo para declarar porque hace mención a un posible encubrimiento de la responsabilidad de su hijo”, sostuvo.

Alemán recordó que, conforme al Código Penal, para ambos progenitores de Villar podría aplicar la excusa absolutoria. Sin embargo, considera que esta figura legal no aplicaría para la periodista Marisel Linares, pareja del padre de Villar. La comunicadora ya ha sido incluida en la investigación fiscal por el presunto delito de encubrimiento personal.

Chats entre implicados

El último lunes, el programa ‘Siempre a las 8’ reveló tres nuevas imágenes de chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro producidas el martes 24 de febrero, una semana después del atropello a Lizeth Marzano. La joven recriminó a Villar por no haberse entregado a las autoridades, pues aseguró que su padre quiso llevarlo a la comisaría.

“Lo que más lamento es que aquella madrugada que viniste con tu papá cuando el mío quiso llevarte a la comisaría para que te entregues y te hagan el dosaje no lo hicieron y se fueron a buscar otros abogados (...) esa recomendación te la hizo mi papá porque te quiere mucho y te quería evitar que pases por todo esto”, se lee.

Villar respondió que lamentaba lo ocurrido y que no podía “hacer nada para cambiar el pasado”. Además, reclamó a Montenegro por dejar de apoyarlo. “Parece que quisieras que las cosas empeoren. ¿No te basta con lo que estamos viviendo? ¿Quieres hacerlo aún más difícil?”, escribió a su expareja.

Chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro.

Por su parte, el dominical Cuarto Poder reveló un mensaje enviado por Francesca Montenegro a Adrián en el que le habría ofrecido ayuda legal: “Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, siempre, pero buen abogado es. Para mí no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”, se lee.

En tanto, otro chat muestra las palabras que Marcela Chirinos, madre del joven, le brindó a este en señal de apoyo. “Adrián, tengo la cabeza un poco confusa, pero lo único que quiero que sepas es que estaré contigo en esto... solo hay que afrontar con la verdad y valentía. Te amo siempre, estoy contigo y hay que ser fuertes”, fue el mensaje que enviado después de la medianoche del 18 de febrero.

“Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas. Yo estaré acompañándote en todo (...) cualquier decisión, quiero que me avisen”, agregó.