Al menos diez personas resultaron heridas tras el choque de dos vehículos de la empresa Nueva Estrella, conocidas popularmente como ‘Anconeros’, en plena carretera Panamericana Norte, cerca del cruce con la avenida Trapiche, distrito de Comas, la noche de ayer, martes 3 de febrero.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de los Bomberos llegaron a la zona para auxiliar a los afectados y trasladarlos de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales y al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

Primeras informaciones indican que ambas unidades estaban llenas de pasajeros al momento del accidente.

No tenían SOAT vigente

RPP indicó que ambas unidades vehiculares no tenía los documentos necesarios para activar el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).

Cabe recorda que estas unidades han estado involucradas en distintos accidentes, siendo uno de los más recordados el ocurrido en julio del año pasado en la avenida Alfonso Ugarte. El saldo: tres muertos.

En julio pasado, un Choque entre bus del Metropolitano y cúster el Anconero dejó 3 muertos y varios heridos en la Av. Alfonso Ugarte. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTA

Meses después, en noviembre, nuevamente un violento accidente de tránsito que involucró a una cúster de la empresa Nueva Estrella, conocida como ‘Los Anconeros’. Esta vez, una retroexcavadora y un vehículo menor, dejó un saldo de al menos diez personas heridas.

¿Qué hacer en caso de un accidente de tránsito?

En caso de un accidente de tránsito, es importante mantener la calma. Luego, verificar si hay heridos y llamar de manera inmediata a emergencias (Policía 105, Bomberos 116).

Cabe señalar que los heridos tiene derecho a atención médica inmediata en el centro de salud más cercano, incluso sin SOAT (actúa el Fondo de Compensación). Acude a la comisaría del sector para formalizar la denuncia y solicitar una copia certificada para el seguimiento del caso