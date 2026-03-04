Resumen

Los 'Anconeros' nuevamente involucrados en un accidente de tránsito. Foto: GEC referencial
Por Redacción EC

Al menos diez personas resultaron heridas tras el choque de dos vehículos de la empresa Nueva Estrella, conocidas popularmente como ‘Anconeros’, en plena carretera Panamericana Norte, cerca del cruce con la avenida Trapiche, distrito de Comas, la noche de ayer, martes 3 de febrero.

