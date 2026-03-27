Un incendio de gran magnitud se registra la noche de este jueves en un almacén ubicado en la cuadra 1 de la calle Chincha Alta, en la urbanización San Pedrito, en el distrito de Santiago de Surco. La emergencia se inició alrededor de las 8:56 p.m., según información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Al menos 18 unidades de bomberos fueron desplegadas para atender el siniestro, que se habría originado en un almacén de productos químicos y luego se extendió a otros ambientes cercanos.

Una vecina de la zona indicó a RPP que el fuego comenzó en un local que no contaría con las condiciones adecuadas de seguridad. “Sé que hay un almacén de productos químicos que parece que está funcionando, pero no ha tenido la prevención debida. Ahí ha comenzado el incendio y se ha extendido a la textilería, lo que ha ocasionado todo esto”, declaró al citado medio.

Ante la emergencia, el Ministerio de Salud informó a través de sus redes sociales que activó su sistema de respuesta. “Ante el incendio que se reporta en el distrito de Santiago de Surco; el Minsa, a través del SAMU, movilizó una ambulancia a la zona para atender a posibles heridos. COES Salud continúa con el monitoreo del evento”, señaló.

Por su parte, Sedapal comunicó que activó sus protocolos de emergencia para apoyar en las labores de control del incendio. “Sedapal activó de inmediato sus protocolos de emergencia tras el incendio registrado en un predio (…) movilizando recursos para atender la situación”, indicó.

La empresa agregó que “cuatro camiones cisterna se encuentran en camino hacia la zona para asegurar el abastecimiento continuo de agua al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”, además de la habilitación de hidrantes para garantizar un caudal adecuado durante la atención de la emergencia.

Las labores para controlar el incendio continúan, mientras se evalúan los daños y posibles afectados.