Resumen

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Incendio en Surco: siniestro en almacén moviliza a 18 unidades de bomberos. (Foto: Facebook/Karin Rojas Castro)
Incendio en Surco: siniestro en almacén moviliza a 18 unidades de bomberos. (Foto: Facebook/Karin Rojas Castro)
Por Redacción EC

Un incendio de gran magnitud se registra la noche de este jueves en un almacén ubicado en la cuadra 1 de la calle Chincha Alta, en la urbanización San Pedrito, en el distrito de Santiago de Surco. La emergencia se inició alrededor de las 8:56 p.m., según información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

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