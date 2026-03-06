En reunión sostenida en la sede de la Defensoría del Pueblo con los representantes de la Transportadora de Gas del Perú se coordinaron acciones para verificar el posible derrame y la contaminación del aire en la zona del accidente, verificando además el impacto en las poblaciones cercanas al accidente.

En el marco del seguimiento a las recientes incidencias ocurridas en el sistema de transporte de gas natural, representantes de Transportadora de Gas del Perú (TGP) se reunieron con el defensor del Pueblo para informar sobre el estado de las operaciones y las medidas adoptadas tras la deflagración registrada en sus ductos.

Durante la reunión, los representantes de la empresa detallaron de manera técnica las labores que vienen desplegando para mitigar el impacto del evento. TGP reafirmó su compromiso de cumplir estrictamente con las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), poniendo énfasis en las acciones correctivas y de control implementadas para garantizar la seguridad y la integridad de las operaciones.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por el incidente, subrayando las consecuencias del derrame y la contaminación del aire, así como su negativo impacto en el medio ambiente y la calidad de vida de las poblaciones en las zonas de influencia.

En ese sentido, se instó a la empresa a priorizar la salud de las personas y la protección de los ecosistemas, y recomendó la adopción de acciones de remediación ambiental de ser necesarias, las cuales deben ser ejecutadas con celeridad, transparencia y bajo estricta supervisión de las autoridades competentes.

Ambas instituciones acordaron mantener canales de comunicación abiertos, a fin de dar seguimiento puntual al cumplimiento de los planes de contingencia y a las medidas correctivas que se implementen, para salvaguardar el interés público y la sostenibilidad ambiental.

