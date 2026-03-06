Resumen

Las clases virtuales en colegios, universidades e institutos públicos y privados serán del 9 al 13 de marzo debido a la crisis energética. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) anuncia que las clases virtuales en colegios, universidades e institutos públicos y privados serán del 9 al 13 de marzo debido a la escasez de gas natural en el país, a raíz de la fuga de gas registrada en el distrito de Megantoni, en la región Cusco.

