El Ministerio de Educación (Minedu) anuncia que las clases virtuales en colegios, universidades e institutos públicos y privados serán del 9 al 13 de marzo debido a la escasez de gas natural en el país, a raíz de la fuga de gas registrada en el distrito de Megantoni, en la región Cusco.

A través de un comunicado, señaló que dicha medida busca contribuir a la “racionalización de recursos y facilitar la movilidad en la ciudad”, además de garantizar la continuidad del servicio educativo ante la crisis energética.

“Del 9 al 13 de marzo las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao que ya iniciaron clases desarrollarán sus actividades académicas en la modalidad remota”, indicó.

“Esta medida comprende también a universidades e institutos, a fin de contribuir con la racionalización de recursos y facilitar la movilidad en la ciudad, garantizando la continuidad del servicio educativo”, agregó.

Como se recuerda, la rotura del ducto de TGP en el Cusco, el último domingo, originó la caída en el abastecimiento nacional, cubriendo actualmente solo 70 millones de pies cúbicos diarios, apenas el 9% de la capacidad habitual de 800 millones.

Por ello, desde el último lunes 2 de marzo los grifos de Lima dejaron de vender GNV a taxis y vehículos particulares como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia en Camisea.

Además, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el estado de emergencia en el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo y dispuso un proceso de racionalización hasta que se culminen con las obras de reparación.

Por ello, a nivel de educación se dispuso que las clases escolares en todos los colegios estatales y privados de Lima Metropolitana y el Callao sea lleven a cabo en la modalidad virtual durante una semana.

La medida regirá para los institutos y universidades privadas, según anunció la jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, en conferencia de prensa, donde dio a conocer otras medidas, como el teletrabajo y la compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural.

“Respecto a las medidas de educación, se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao por una semana. La medida aplicará para colegios, institutos y universidades privadas”, dijo Miralles.