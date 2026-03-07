Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Dos sismos se registraron este sábado 7 de marzo en la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Dos sismos se registraron este sábado 7 de marzo en la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
LEE: Senamhi prevé radiación UV “muy alta” a “extremadamente alta” en el país hasta abril
El primer movimiento telúrico ocurrió a las 11:36 de la mañana y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 27 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 22 kilómetros al noroeste de la ciudad de Jaén.
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0123
Fecha y Hora Local: 07/03/2026 11:36:07
Magnitud: 4.8
Profundidad: 27km
Latitud: -5.55
Longitud: -78.93
Intensidad: III-IV Jaén
Referencia: 22 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/lrb2fWm0Dt
De acuerdo con el reporte del IGP, el evento sísmico alcanzó una intensidad de grado III-IV en la escala de Mercalli, lo que indica que fue percibido de forma moderada por la población.
Horas más tarde, a la 1:15 de la tarde, se registró un segundo sismo en la misma zona. Este movimiento alcanzó una magnitud de 4.9 y se produjo a una profundidad de 29 kilómetros, también a 22 kilómetros al noroeste de Jaén.
Al igual que el primero, este segundo temblor tuvo una intensidad de grado III-IV.
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0124
Fecha y Hora Local: 07/03/2026 13:15:33
Magnitud: 4.9
Profundidad: 29km
Latitud: -5.55
Longitud: -78.93
Intensidad: III-IV Jaén
Referencia: 22 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/5XOJ2qLc3I
En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
Zona sísmica activa
Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
MÁS: ONG participa en las labores de asistencia en zonas afectadas por las lluvias extremas en el Perú
Mochila de emergencia ante sismo
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.
VIDEO RECOMENDADO
- Último temblor en Perú hoy, jueves 5 de marzo vía IGP: conoce el epicentro, magnitud y más
- Lluvias en el país: comitiva del MIMP llegó a Madre de Dios para coordinar acciones y supervisar servicios
- Declaran en emergencia el complejo arqueológico de Kuélap ante riesgo por lluvias extremas
- “Bailé en la Candelaria embarazada para regalarle ese esfuerzo a la Virgen y a mi hija”: las historias de fe y resistencia detrás de los caporales
- Marina de Guerra advierte oleaje anómalo en todo el litoral del 6 al 12 de marzo
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.