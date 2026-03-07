Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Se registran dos sismos en Jaén con magnitudes de 4.8 y 4.9 este sábado. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Dos sismos se registraron este sábado 7 de marzo en la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

