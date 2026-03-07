Dos sismos se registraron este sábado 7 de marzo en la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 11:36 de la mañana y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 27 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 22 kilómetros al noroeste de la ciudad de Jaén.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0123

Fecha y Hora Local: 07/03/2026 11:36:07

Magnitud: 4.8

Profundidad: 27km

Latitud: -5.55

Longitud: -78.93

Intensidad: III-IV Jaén

Referencia: 22 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/lrb2fWm0Dt — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026

De acuerdo con el reporte del IGP, el evento sísmico alcanzó una intensidad de grado III-IV en la escala de Mercalli, lo que indica que fue percibido de forma moderada por la población.

Horas más tarde, a la 1:15 de la tarde, se registró un segundo sismo en la misma zona. Este movimiento alcanzó una magnitud de 4.9 y se produjo a una profundidad de 29 kilómetros, también a 22 kilómetros al noroeste de Jaén.

Al igual que el primero, este segundo temblor tuvo una intensidad de grado III-IV.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0124

Fecha y Hora Local: 07/03/2026 13:15:33

Magnitud: 4.9

Profundidad: 29km

Latitud: -5.55

Longitud: -78.93

Intensidad: III-IV Jaén

Referencia: 22 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/5XOJ2qLc3I — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

