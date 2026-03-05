En el marco de las emergencias por lluvias, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Hary Yzarra Trelles, llegó a Madre de Dios para desarrollar un trabajo orientado a fortalecer la respuesta del Estado y supervisar los servicios dirigidos a poblaciones vulnerables.

Durante su participación en la simulación de reunión de emergencia multisectorial de la Plataforma Regional de Defensa Civil, realizado en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), dispuso que 41 profesionales del sector brinden soporte emocional inmediato a las personas afectadas por las intensas lluvias en la región.

En la sesión se evaluó el escenario de riesgo correspondiente al trimestre marzo–mayo, que advierte sobre la exposición de más de 26.000 personas que habitan en 133 centros poblados con nivel muy alto de vulnerabilidad ante lluvias y deslizamientos.

Asimismo, se identificaron puntos críticos y se coordinaron acciones de primera respuesta, incluyendo la intervención del Programa Nacional Warmi Ñan para prevenir situaciones de violencia en contextos de emergencia.

En la reunión participaron el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka Salazar, así como representantes del INDECI, Cenepred, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, entre otras entidades.

Como parte de su agenda en territorio, el sector realizó la entrega de 442 bienes de ayuda social, valorizados en más de S/ 80 mil, destinados a personas damnificadas por las lluvias en el Manu. Esta acción fue articulada por el MIMP en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Municipalidad Provincial del Manu.

Como parte de su recorrido de supervisión, la ministra visitó el CEDIF Tambopata del INABIF, donde verificó la atención integral que se brinda a niñas, niños y familias, así como las mejoras más urgentes para los servicios preventivos y de acompañamiento familiar, así como el funcionamiento del Centro de Coordinación Regional de Madre de Dios de Conadis y el Servicio de Atención Urgente (SAU).

Asimismo, llegó el Centro Emergencia Mujer y Familia Madre de Dios, que atendió a 1465 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en 2025, donde sostuvo un diálogo con el equipo técnico para reforzar las estrategias de intervención frente a situaciones de violencia.

Posteriormente, inspeccionó el CAR “Florecer”, donde escuchó de cerca las necesidades urgentes y el logro de cada una de las usuarias.