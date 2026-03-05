Resumen

En el marco de las emergencias por lluvias, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Hary Yzarra Trelles, llegó a Madre de Dios para desarrollar un trabajo orientado a fortalecer la respuesta del Estado y supervisar los servicios dirigidos a poblaciones vulnerables.

