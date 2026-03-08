El Ministerio de Cultura compartió un comunicado en el que anunció que los museos de Lima, que están bajo su administración, permanecerán cerrados del lunes 9 al sábado 14 de marzo (por seis días) ante el desabastecimiento del GNV (Gas Natural Vehicular).

En su comunicado, el Mincul explicó que esta medida será aplicada en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización de los recursos energéticos tras el desabastecimiento del combustible alternativo para motores.

“En el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización de los recursos energéticos y garantizar la continuidad de los servicios productivos estratégicos, se informa a la ciudadanía que los museos de Lima, administrados por el Ministerio de Cultura, no brindarán atención al público del 9 al 14 de marzo”, señala la publicación en redes sociales.

“Agradecemos su comprensión y los invitamos a visitarnos nuevamente en las próximas semanas para continuar descubriendo y valorando nuestro patrimonio”, añadió el Ministerio de Cultura en su post.

Clases virtuales por desabastecimiento del GNV

Durante una reciente conferencia de prensa, Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros (PCM), anunció que las clases serán virtuales, por una semana, en todos los niveles educativos de Lima Metropolitana y el Callao tras la rotura del ducto transportador de gas natural en las instalaciones de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco.

La medida aplica para colegios, institutos y universidades privadas debido a la escasez del Gas Natural Vehicular (GNV) en el Perú.

Denisse Miralles informa aumento de suministro de gas durante reparación del ducto en Cusco. Foto: PCM.

También se dispondrá la modalidad de teletrabajo para el sector público en Lima y Callao, y las empresas privadas deberán adoptar esta modalidad durante este periodo además de otras medidas de contingencia.