Museos de Lima estarán cerrados del 9 al 14 de marzo ante desabastecimiento del GNV. (Foto: Mincul)
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura compartió un comunicado en el que anunció que los museos de Lima, que están bajo su administración, permanecerán cerrados del lunes 9 al sábado 14 de marzo (por seis días) ante el desabastecimiento del GNV (Gas Natural Vehicular).

