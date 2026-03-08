El Comercio
¿Riesgo de estanflación?

“En este contexto, el reto para las autoridades será evitar que estos ‘shocks’ temporales se traduzcan en un proceso inflacionario más persistente”.

    María Isabel León
    "La experiencia de episodios anteriores muestra que los alimentos acaban siendo uno de los principales motores de la inflación en estos contextos". Ilustración: Giovanni Tazza.
    La economía peruana podría enfrentar pronto una combinación de factores que merece atención, según advirtió el exministro de Economía Waldo Mendoza. Tres ‘shocks’ relevantes –el impacto potencial de El Niño costero, el incremento del precio del petróleo por las tensiones en Medio Oriente y la interrupción temporal del transporte del gas desde Camisea– podrían generar presiones inflacionarias cuando la recuperación económica aún es frágil.

