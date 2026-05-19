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Temores de la segunda vuelta

“La capacidad de convocatoria de Sánchez es más reducida que la de Castillo, porque cuenta con menor respaldo que el que tuvo este”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    En los últimos días diversos analistas han expresado sus temores respecto a los contendores de la segunda vuelta electoral. Añado algunas impresiones.

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