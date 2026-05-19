Bolivia y Perú: El eje del nuevo siglo

Este 18 de mayo, Bolivia y Perú conmemoran doscientos años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Sin embargo, esta fecha trasciende ampliamente el ámbito protocolar y la evocación histórica. No celebramos únicamente el inicio formal del vínculo entre dos repúblicas soberanas; celebramos la continuidad de una comunidad histórica, cultural y geográfica que antecede a la creación misma de nuestros Estados.

Cuando el Perú reconoció la independencia de Bolivia en 1826, se consolidó políticamente una relación cuyas raíces se encuentran en las grandes civilizaciones andinas, en la memoria viva del lago Titicaca y en una historia compartida que contribuyó decisivamente a moldear el destino de Sudamérica. Pocas relaciones bilaterales en América Latina poseen una profundidad histórica, humana y cultural tan significativa como la que une a Bolivia y Perú.

Nuestros países no comparten solamente una frontera; comparten una responsabilidad histórica respecto al presente y al futuro estratégico de los Andes y de América del Sur.

La trayectoria republicana de ambas naciones ha demostrado, además, una notable vocación de entendimiento e integración. En el siglo XIX, Bolivia y Perú protagonizaron uno de los proyectos políticos más visionarios de la región: la Confederación Perú-Boliviana, impulsada por el Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, quien comprendió tempranamente que la fortaleza de nuestros pueblos residía en la complementariedad económica, la cercanía cultural y la articulación regional.

Posteriormente, incluso en los momentos más complejos del proceso de consolidación republicana, ambos países supieron resolver sus diferencias mediante el diálogo, el derecho internacional y la diplomacia. Esa madurez política permitió construir una relación basada en la confianza mutua, la estabilidad jurídica y la cooperación permanente, valores que continúan guiando nuestro vínculo bilateral en el siglo XXI.

Hoy, doscientos años después, esa historia compartida adquiere una renovada dimensión estratégica.

El sistema internacional atraviesa una transformación profunda marcada por la reconfiguración de las cadenas globales de valor, la transición energética, la revolución tecnológica y la creciente competencia por recursos estratégicos como el litio, el cobre, el agua y los minerales críticos. En este nuevo escenario global, Bolivia y Perú están llamados a desempeñar un papel central en la articulación económica, energética y logística de Sudamérica.

Nuestra relación bilateral ha dejado de ser únicamente una expresión de vecindad para consolidarse como una alianza con proyección estratégica continental. Los Gabinetes Binacionales, la gestión conjunta del sistema hídrico TDPS, la integración fronteriza y la cooperación en infraestructura reflejan una agenda moderna, pragmática y orientada al bienestar de nuestros pueblos.

Asimismo, proyectos de enorme relevancia regional —como el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración y la articulación logística con los puertos de Ilo, Matarani y Chancay— representan una oportunidad histórica para conectar el Atlántico con el Asia-Pacífico a través de un eje andino de integración, comercio y desarrollo sostenible.

Bolivia y Perú poseen una ubicación geográfica privilegiada; pero es, sobre todo, nuestra complementariedad económica, energética, cultural y humana la que puede convertirnos en uno de los principales polos de articulación y estabilidad de América del Sur durante el siglo XXI.

En un mundo marcado por la fragmentación geopolítica, las tensiones comerciales y la competencia estratégica global, nuestros países tienen la oportunidad de demostrar que la integración regional continúa siendo una herramienta fundamental para fortalecer la soberanía, impulsar el desarrollo y garantizar la estabilidad de nuestros pueblos.

El Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Perú no debe ser entendido únicamente como una conmemoración del pasado. Debe asumirse como el inicio de una nueva etapa histórica, caracterizada por una visión compartida de integración, prosperidad y liderazgo regional.

Porque la relación entre Bolivia y Perú no constituye solamente un legado histórico común: constituye uno de los ejes estratégicos sobre los cuales Sudamérica puede proyectar, con mayor unidad y confianza, su futuro en el siglo XXI.