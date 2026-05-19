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Bolivia y Perú: El eje del nuevo siglo

“Nuestros países no comparten solamente una frontera; comparten una responsabilidad histórica”.

    Fernando Aramayo
    Por

    Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia

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    Bandera de Bolivia y Perú. | Andina
    Bandera de Bolivia y Perú. | Andina

    Este 18 de mayo, Bolivia y Perú conmemoran doscientos años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Sin embargo, esta fecha trasciende ampliamente el ámbito protocolar y la evocación histórica. No celebramos únicamente el inicio formal del vínculo entre dos repúblicas soberanas; celebramos la continuidad de una comunidad histórica, cultural y geográfica que antecede a la creación misma de nuestros Estados.

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