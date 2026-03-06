El pasado 1 de marzo, una noticia sorprendió a muchos peruanos tras conocerse que se produjo una deflagración en el ducto de Camisea, operado por la empresa privada Transportadora de Gas del Perú, en la región Cusco. Esto, sin duda, generó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) oficialicé el Estado de Emergencia en el suministro de gas a nivel nacional, estableciendo ciertos límites para el abastecimiento del Gas Natural Vehicular (GNV) exclusivamente para un sector de la población. Sin embargo, en medio de la crisis energética e incertidumbre, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se pronunció sobre el impacto económico que podría generarse en los recibos de luz ante la falta de suministro de gas natural en el país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO OSINERGMIN SOBRE UN POSIBLE INCREMENTO EN EL RECIBO DE LUZ TRAS LA CRISIS ENERGÉTICA?

Luego de la fuga y posterior deflagración ocurrida en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú en el distrito de Megantoni, en la región Cusco, el estado de emergencia establecido por el Ministerio de Energía y Minas prioriza el abastecimiento de GNV para sectores como el transporte público, los hogares y los pequeños comercios. Precisamente, Aurelio Ochoa, presidente interino de Osinergmin, declaró para RPP y sostuvo que la crisis energética que se vive en el país no perjudicará a las familias peruanas debido a que son usuarios regulados, así como los usuarios residenciales que cuentan con contratos de mediano y largo plazo con tarifas previamente establecidas. Sin embargo, el especialista en hidrocarburo explicó que estas empresas podrían verse afectadas con un aumento en sus precios, ya que son considerados usuarios no regulados. “Independientemente de si sube o baja el precio de la energía, ellos ya tienen contratos que aseguran un precio y eso nos garantizan que los hogares no tengan ese impacto”, dijo Ochoa.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA FALTA DE GLP EN LOS GRIFOS?

El pasado 1 de marzo, la empresa operadora Transportadora de Gas del Perú (TGP) reportó una fuga de gas acompañada de una deflagración en la estación de válvulas situada a la altura del “KP43” (kilómetro 43) del eje energético, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco. Esto ha llevado a una fuerte crisis energética en el país que ha golpeado a cientos de conductores que se ven perjudicados por el desabastecimiento de GNV. De esta manera, en una entrevista para RPP, Erick García, experto en hidrocarburos, explicó que el país cuenta con un importante respaldo de GLP en la planta de Pisco, lo cual permite afrontar casos de emergencia en un corto plazo ante la preocupación por un posible escases de combustible.

Es así que el especialista destacó la importancia de mantener un monitoreo constante por parte de las autoridades locales para evitar cualquier inconveniente durante los próximos días mientras dure el estado de emergencia. Asimismo, García indicó que asustar a la población de forma desproporcionada podría resultar perjudicial para la economía de los peruanos. Por otro lado, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, dejó en claro que las empresas envasadoras de GLP tienen como prioridad el abastecimiento para el consumo en los hogares. “Pisco tiene suficiente almacenamiento, o sea, el almacenamiento más grande del Perú es Pisco. Ya tiene el 70 % vamos a decir, o sea, es muy grande. En estas coyunturas lo que generalmente se hace como sector es adelantar importaciones para no tener el desabastecimiento”, dijo García para RPP.