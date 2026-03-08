La fuga de gas natural registrada en un ducto de Camisea, en la región Cusco, ha generado una emergencia en el abastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV), lo que ya empieza a impactar en el transporte urbano. Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado una serie de medidas para administrar el combustible disponible y evitar que la movilidad de miles de ciudadanos se vea gravemente afectada en los próximos días.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se brindaron detalles sobre cómo se distribuirá el gas disponible mientras se resuelve la falla en la infraestructura. Entre las decisiones adoptadas se encuentra la priorización del transporte público masivo y la aplicación temporal de medidas laborales para reducir la demanda de desplazamientos. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿CUÁL ES EL PLAN DE ABASTECIMIENTO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO SEGÚN EL MTC?

El titular del MTC, Aldo Prieto Barrera, informó que el volumen de gas natural disponible permitirá asegurar el funcionamiento de un número limitado de unidades de transporte. Según precisó durante una conferencia de prensa realizada el viernes 6 de marzo, el abastecimiento actual alcanza únicamente para una parte del sistema de movilidad urbana.

“Las condiciones de abastecimiento al día de hoy nos aseguran la provisión para seis mil buses”, señaló el ministro al explicar el escenario que enfrenta el sector.

En este contexto, el ministro indicó que el combustible disponible será destinado principalmente a los servicios que trasladan diariamente al mayor flujo de ciudadanos, tales como el Metropolitano, los Corredores Complementarios, los buses convencionales y el servicio AeroDirecto, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ LOS TAXIS Y COMBIS HAN QUEDADO FUERA DE LA PRIORIDAD?

El Gobierno ha determinado que las unidades de menor capacidad, como taxis, combis y cústers, no recibirán el suministro de GNV de forma prioritaria mientras dure la emergencia.

La justificación técnica reside en que la mayoría de estos vehículos cuentan con un sistema dual. Al tener esta flexibilidad, se espera que utilicen combustibles alternativos para dejar el gas natural a los buses de gran envergadura que carecen de sistemas duales.

El ministro Prieto fue enfático al solicitar la colaboración de este sector: “Apelamos a su comprensión para que puedan hacer uso del combustible alternativo”.

¿QUÉ MEDIDAS COMPLEMENTARIAS SE HAN ADOPTADO POR LA ESCASEZ?

Más allá de la restricción en los grifos, el Ejecutivo ha ordenado el retorno al trabajo remoto para reducir la saturación del transporte. A partir del lunes 9 de marzo, el sector público operará bajo esta modalidad durante una semana, extendiendo la recomendación al ámbito privado. Esta estrategia busca reducir la cantidad de personas en las calles y proteger el suministro para las viviendas.

El ministro resaltó que estas acciones buscan blindar el servicio de gas para “más de dos millones de hogares”, asegurando que el plan está diseñado para generar el menor impacto de la crisis en la ciudadanía.

¿CUÁNTO TIEMPO TOMARÁ REPARAR EL DUCTO EN CUSCO?

Aunque la operadora Transportadora de Gas del Perú (TGP) proyectó un periodo de 14 días para subsanar la rotura del ducto, el Gobierno mantiene una postura cautelosa. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aclaró que dicho plazo no está confirmado y que todo está sujeto a las auditorías técnicas en el terreno.

Sobre la incertidumbre del cronograma, la premier manifestó: “(TGP) nos ha dicho catorce días; para nosotros es muy importante que ese tiempo sea menor. Pero no podemos asegurar cuánto es el tiempo”.

PCM también anunció que se incrementará el vale FISE para la compra de balón de gas de 10kg hasta S/ 30 en un período de 30 días, y se implementará una medida de compensación para taxistas.





