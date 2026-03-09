El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresó su preocupación por el impacto que la actual crisis energética en el Perú podría tener en la vida de niñas, niños y adolescentes, tras la decisión del Gobierno de implementar clases virtuales como medida temporal ante la emergencia.

A través de un comunicado, el organismo advirtió que la educación a distancia puede afectar el logro de aprendizajes básicos y la salud emocional de los estudiantes, especialmente en contextos donde muchas familias y escuelas no cuentan con las condiciones necesarias para adaptarse a esta modalidad.

“En el Perú del 2026, un gran porcentaje de familias y escuelas no se encuentran preparadas logística ni pedagógicamente para adaptarse a esta medida de emergencia” , señaló la organización.

UNICEF recordó que durante la pandemia ya se evidenciaron dificultades relacionadas con la conectividad, los resultados educativos y el bienestar emocional de los escolares, aspectos que —según indicó— deben ser considerados al adoptar decisiones similares.

El organismo también subrayó que la educación presencial cumple un rol clave que va más allá del aprendizaje académico.

“La educación presencial constituye un espacio de aprendizajes, socialización, protección y cuidado que la virtualidad no logra sustituir” , indicó.

En ese sentido, pidió a las autoridades considerar la diversidad de las comunidades educativas y adoptar medidas focalizadas que eviten afectar innecesariamente a estudiantes que no requieren transporte para llegar a sus centros de estudios.

Asimismo, planteó que las escuelas deberían ser consideradas servicios críticos dentro de los planes de racionamiento, al igual que los hospitales, debido a su importancia para el bienestar de la población infantil.

Clases virtuales por crisis energética

El pronunciamiento de UNICEF se produce luego de que el Ministerio de Educación confirmara que las instituciones educativas de Lima y Callao deberán dictar clases virtuales hasta el 14 de marzo, como parte de las medidas adoptadas frente a la emergencia en el suministro de gas natural.

La disposición incluye una excepción para aquellos colegios que no cuenten con plataformas digitales, conectividad u otros recursos que permitan implementar la modalidad remota.

La medida forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno tras el racionamiento de gas natural anunciado por 14 días, luego de una fuga y deflagración registrada en uno de los ductos del yacimiento de Camisea, en la región Cusco.

VIDEO RECOMENDADO

PCM también anunció que se incrementará el vale FISE para la compra de balón de gas de 10kg hasta S/ 30 en un período de 30 días, y se implementará una medida de compensación para taxistas.

SOBRE EL AUTOR