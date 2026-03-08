Un sismo de magnitud 3.8 se registró en la tarde del domingo 8 de febrero en Chilca, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte de esa entidad, el temblor ocurrió a las 2:11 p.m. y su epicentro se localizó en el mar, a 48 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

Asimismo, detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 32 kilómetros, y una intensidad máxima de III en Chilca.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0128

Fecha y Hora Local: 08/03/2026 14:11:41

Magnitud: 3.8

Profundidad: 32km

Latitud: -12.58

Longitud: -77.18

Intensidad: III Chilca

Referencia: 48 km al O de Chilca, Cañete - Lima

A nivel mundial, el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior debido a los procesos de convección del manto.

Mochila de emergencia ante sismos

La mochila debe contener también artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebés.

Asimismo, toallas higiénicas, bolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.

Alimentos no perecibles, caramelos, galletas y botellas de agua también deben ser parte del equipo. Una persona puede sobrevivir una semana solo con agua.

