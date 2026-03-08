Un sismo de magnitud 3.8 se registró en la tarde del domingo 8 de febrero en Chilca, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte de esa entidad, el temblor ocurrió a las 2:11 p.m. y su epicentro se localizó en el mar, a 48 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete.
LEE MÁS: ¿Habrá racionamiento eléctrico como consecuencia del siniestro en el gasoducto de Camisea? Esto dicen especialistas
Asimismo, detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 32 kilómetros, y una intensidad máxima de III en Chilca.
A nivel mundial, el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior debido a los procesos de convección del manto.
La mochila debe contener también artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebés.
Asimismo, toallas higiénicas, bolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.
CONOCE MÁS: UNMSM iniciará construcción de nueva sede en Chilca en el primer trimestre del 2026
Alimentos no perecibles, caramelos, galletas y botellas de agua también deben ser parte del equipo. Una persona puede sobrevivir una semana solo con agua.
Accidente fatal en provincia Gran Chimú, La Libertad: maniobra riesgosa causa muerte del padre y su hija de 3 años, arrastrados por río Chimú. Madre sobrevivió. Mujer de 18 años encontrada con lesiones leves tras búsqueda. Puente dañado desde febrero por camión, usado por falta de rutas alternas.