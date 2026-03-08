La madrugada de este domingo 8 de marzo se reportó que un hombre se habría ahogado tras ingresar a la playa Waikiki de Miraflores luego de presuntamente haber ingerido alcohol junto a tres amigos, de los cuales dos lograron salir con vida del mar.

Según los primeros reportes de un efectivo de serenazgo del distrito, el hombre sería parte de un grupo de cuatro personas que “estaban tomando” en la playa Waikiki de Miraflores. De ellos, tres ingresaron al mar y uno no logró salir.

Horas después de que el hombre, aún no identificado, no lograra salir de la playa Waikiki, efectivos del orden y un equipo de salvataje hallaron el cuerpo de una persona que coincidiría con los rasgos señalados por los testigos.

“Estaban tomando e ingresaron tres personas al mar, de las cuales dos salieron y otro no pudo salir. Ahí fue cuando procedieron a llamar, la central nos llamó y vino salvataje, PNP (Policía Nacional del Perú) e incluso hasta con un drone de Miraflores (lo buscaron)”, dijo un efectivo de serenazgo a Latina Noticias.

Hallan restos de una persona que se habría ahogado en la playa Waikiki de Miraflores. (Foto: Captura de video)

Al ser consultado por el estado de las otras dos personas que sí lograron salir del mar, el efectivo de serenazgo precisó que, acompañados de la madre del joven desaparecido, fueron a la comisaría de Miraflores para hacer las diligencias correspondientes y sentar la denuncia.

CONOCE MÁS: Auto se incendia en la Costa Verde y causa congestión en el circuito de playas

“Sí. Llegó a la 1:30 a.m. la mamá (del joven desaparecido) y se fueron a la comisaría para que procedan con la denuncia, ahí continuaron”, precisó el reporte de serenazgo al canal de televisión.

De esta manera, el cuerpo hallado en la orilla de la playa Waikiki de Miraflores correspondería con las características del hombre que ingresó junto a sus compañeros y no logró salir. Se espera que en las próximas horas se de mayor información sobre el caso.