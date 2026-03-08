Resumen

Hallan restos de una persona que se habría ahogado en la playa Waikiki de Miraflores. (Foto: Captura de video)
Redacción EC

La madrugada de este domingo 8 de marzo se reportó que un hombre se habría ahogado tras ingresar a la playa Waikiki de Miraflores luego de presuntamente haber ingerido alcohol junto a tres amigos, de los cuales dos lograron salir con vida del mar.

