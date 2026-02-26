La mañana de este jueves 26 de febrero se registró un nuevo incendio en Lima. Un siniestro se ha registrado en el distrito de Miraflores, movilizando al menos a cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Según la información que se consigna en la web de los bomberos, la emergencia fue reportada a las 7:54 a.m., en la cuadra cuatro de la avenida José Pardo, a pocas cuadras del concurrido parque Kennedy.

Se han identificado al menos cuatro unidades de bomberos en la zona, quienes trabajan arduamente para contener si incendio y evitar su propagación a zonas aledañas.

Incendio en el tercer piso de un edificio ubicado en la cuadra 4 de la avenida Pardo, en Miraflores. Los bomberos ya están en el lugar. pic.twitter.com/Zs4ypYKnoe — El Foco (@elfoco_pe) February 26, 2026

El incendio se produce en el tercer piso de un inmueble ubicado al lado del centro de estudios Euroidiomas, aproximadamente a tres cuadras del óvalo de Miraflores y del parque Kennedy, una zona de alto tránsito.

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver la magnitud del incendio y como el humo que sale del local puede verse a varias cuadras a la redonda de la zona.

Incendio en Miraflores alerta a vecinos cerca al parque Kennedy. (Foto: Captura de video)

Hasta el momento no se ha informado de víctimas, mientras continúan los trabajos para apagar el incendio y evitar que se extienda a las zonas aledañas.