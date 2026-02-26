Resumen

Incendio en almacén en La Victoria ocurre a una cuadra del hospital Almenara. (Foto: America Noticias)
Por Redacción EC

Un incendio de proporciones ocurre en un almacén presuntamente ilegal, ubicado en el jirón García Naranjo 769, distrito de La Victoria. Al lugar han llegado diez unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú.

