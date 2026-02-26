Un incendio de proporciones ocurre en un almacén presuntamente ilegal, ubicado en el jirón García Naranjo 769, distrito de La Victoria. Al lugar han llegado diez unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú.

El incendio fue reportado minutos antes de las 7:00 a.m. de este jueves 26 de febrero, según confirma la página web de la institución.

El siniestro ha sido catalogado de código 2, por lo que se requiere el envío de varias unidades de bomberos para su control, ya que es una emergencia de magnitud intermedia.

Incendio en almacén en La Victoria ocurre a una cuadra del hospital Almenara. (Foto: America Noticias)

América Noticias indicó que el humo se dirige hacia el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, que está a solo a unos metros. También a distritos aledaños como el Rímac.

En las imágenes presentadas por el canal se puede apreciar la magnitud del incendio. Las columnas de humo pueden verse a varias cuadras a la redonda de la zona.

Hasta el momento no se ha informado de víctimas, mientras continúan los trabajos para apagar el incendio y evitar que se extienda a las zonas aledañas.

¿Qué hacer en caso de un incendio?

Ante un incendio, mantén la calma, evacua inmediatamente usando escaleras (no ascensores) y llama a los Bomberos al 116. Protege nariz y boca con un trapo húmedo, gatea si hay humo, y si tu ropa se prende, rueda en el suelo. Si el fuego es pequeño, usa un extintor (PQS)