La Victoria: disparan contra local comercial frente a Cánepa durante la madrugada

Un atentado armado se registró durante la madrugada contra una tienda de venta de prendas femeninas ubicada en el Emporio Comercial de Gamarra, frente al centro comercial Cánepa, en el distrito de La Victoria. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana y solo ocasionó daños materiales.

Al momento del ataque no había trabajadores en el interior del local. Los empleados se percataron de lo ocurrido al llegar para iniciar su jornada laboral y encontrar una de las lunas de exhibición completamente destruida.

Según el testimonio de Rafael Barbarán Muñoz, trabajador del establecimiento, los disparos impactaron directamente contra la vitrina del negocio. Señaló además que no han recibido amenazas previas ni mensajes extorsivos, por lo que el hecho es materia de investigación.

El atentado ocurrió a pocos metros de una caseta policial ubicada en la zona. Sin embargo, de acuerdo con los trabajadores, durante la madrugada no se registró presencia policial en el lugar y los agentes acudieron recién después de ocurrido el ataque.

Las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos implicados en el atentado. Las imágenes muestran que uno de ellos descendió de una motocicleta, caminó hasta el local y realizó al menos cuatro disparos. Luego regresó hasta el jirón Huánuco, donde abordó nuevamente la moto junto a su cómplice para huir con dirección a la avenida Grau.

En los registros de video se observa que uno de los atacantes vestía un polo rojo y una prenda oscura, mientras que el otro llevaba pantalón blanco. Asimismo, cámaras de seguridad municipales ubicadas en la intersección de Huánuco con Unanue habrían captado parte de la fuga.

La Policía Nacional viene recopilando imágenes de cámaras privadas y municipales para identificar a los responsables del ataque. Pese a lo ocurrido, los trabajadores indicaron que el local atenderá al público una vez culminadas las labores de limpieza y reparación.

Este atentado se suma a otros hechos delictivos registrados en el Emporio Comercial de Gamarra, donde en los últimos meses se han reportado asaltos a cambistas y ataques armados. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y el móvil del ataque.

