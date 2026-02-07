La Victoria: disparan contra local comercial frente a Cánepa durante la madrugada

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Atentado armado deja daños materiales en tienda del Emporio de Gamarra. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

Un atentado armado se registró durante la madrugada contra una tienda de venta de prendas femeninas ubicada en el Emporio Comercial de Gamarra, frente al centro comercial Cánepa, en el distrito de La Victoria. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana y solo ocasionó daños materiales.

