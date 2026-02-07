Brevetes Clase A: Municipalidad de Lima los entregará tras salida del MTC

A partir de ahora, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) será la entidad encargada de la evaluación y emisión de licencias de conducir clase A tras emitirse la Resolución Ministerial N.º 040-2026-MTC/01.02, donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) formalizó la cesión de dos atribuciones clave.

La primera está relacionada con la autorización, licenciamiento y otorgamiento de permisos para la prestación de servicios portuarios marítimos, fluviales y lacustres. La segunda corresponde a la gestión de licencias de conducir, lo que permitirá a la comuna limeña asumir un control integral orientado al desarrollo de la ciudad.

¿Qué funciones tendrá el MTC?

La norma establece que el MTC realizará las gestiones administrativas necesarias para la entrega de los bienes y del acervo documentario asociado a estas funciones, en concordancia con las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

Esta medida permite cerrar una brecha pendiente, al otorgar a Lima Metropolitana la competencia total para la emisión de licencias de conducir, incluida la evaluación de conocimientos y habilidades de manejo para quienes postulen a una licencia de clase A, tanto para uso particular como profesional.

El titular del MTC, Aldo Prieto Barrera , sostuvo que este “logro” responde a una gestión técnica sólida impulsada por su sector y que está “orientada a cumplir el compromiso de una descentralización efectiva que fortalezca a los gobiernos regionales”