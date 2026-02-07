Brevetes Clase A: Municipalidad de Lima los entregará tras salida del MTC

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La MML tendrá ahora control para entregar licencias tras Resolución Ministerial N.º 040-2026-MTC/01.02. Foto: archivo GEC
Por Redacción EC

A partir de ahora, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) será la entidad encargada de la evaluación y emisión de licencias de conducir clase A tras emitirse la Resolución Ministerial N.º 040-2026-MTC/01.02, donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) formalizó la cesión de dos atribuciones clave.

