Ventanilla: captan a tres médicos bailando en discoteca en pleno turno de guardia

Indignante. Un informe de Contraloría reveló que tres médicos del Hospital de Ventanilla abandonaron su turno de guardia, el pasado 6 de diciembre, para ir a una discoteca, ubicada en un centro comercial de la avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

Contraloria indicó que se trata de la médico residente Ruth Graciela Huarag Valverde, el ginecólogo José Alonso Jara Andaviza y el interno Enrique de Lara Dante, quienes se ausentaron durante cinco horas. Ellos fueron grabados bailando sobre una plataforma realizando diversas coreografías.

Contraloría revela más médicos involucrados

La investigación también informó que la jefa de guardia asignada para esa fecha, la ginecóloga Ada Milagros Gallegos Cornejo, no registra asistencia en el Hospital de Ventanilla. La profesional no figura en los controles de ingreso ni salida del establecimiento el día del incidente.

América Noticias informó que, según la Contraloría, el abandono del puesto de guardia constituye una infracción grave, ya que compromete la seguridad y la vida de los usuarios del sistema público. Ante este claro incumplimiento de funciones, el organismo de control pidió la adopción de acciones urgentes.

Hospital de Ventanilla responde

A través de un comunicado, el Hospital de Ventanilla rechazó enérgicamente “cualquier conducta que, de confirmarse, resulte incompatible con la ética, la responsabilidad y el compromiso que exige el ejercicio de la función pública en el sector salud”

“Nuestro deber esencial es servir a los pacientes, garantizando una atención oportuna, continua y adecuada, sin excusas ni distracciones que pongan en riesgo la salud y la dignidad de las personas a nuestro cargo”, puntualizó.

Asimismo, el nosocomio dispuso reforzar medidas de supervisión y control orientadas a asegurar la continuidad de los servicios, la presencia efectiva del personal asistencial en el cumplimiento de sus funciones y la protección irrestricta del derecho de los pacientes a recibir atención de calidad.